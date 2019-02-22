Son Dakika Haberleri: Apple'ın Sitesinde 1.000 TL Olan Akıllı İphone Xs Kılıfını Satın Aldık! (Telefon+kılıf= Toros)

Apple'ın Sitesinde 1.000 TL Olan Akıllı İphone Xs Kılıfını Satın Aldık! (Telefon+kılıf= Toros)

45 dakika önce

Apple'ın Sitesinde 1.000 TL'ye Satılan iPhone XS Kılıfını Satın Aldık!

Apple'ın Sitesinde 1.000 TL'ye Satılan iPhone XS Kılıfını Satın Aldık! (Telefon+Kılıf= Toros)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:41 Kaynak: Youtube

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