Apple'a ilk tepki olumsuz
1 saat önce
ABD'li teknoloji devi; Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Arcade ve Apple Card isimli yeni servislerini tanıttı.
ABD
'li teknoloji devi; Apple TV
Plus, Apple News Plus, Apple Arcade ve Apple Card isimli yeni servislerini tanıttı. Yatırımcısı ise ilk bakışta umduğunu bulamamış gibi. Tanıtımın ardından şirket hisseleri günü yüzde 2,31 kayıpla kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:52
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