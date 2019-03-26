Son Dakika Haberleri: Apple'a ilk tepki olumsuz

Apple'a ilk tepki olumsuz

1 saat önce

ABD'li teknoloji devi; Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Arcade ve Apple Card isimli yeni servislerini tanıttı.

Apple'a ilk tepki olumsuz, System.String[]
ABD'li teknoloji devi; Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Arcade ve Apple Card isimli yeni servislerini tanıttı. Yatırımcısı ise ilk bakışta umduğunu bulamamış gibi. Tanıtımın ardından şirket hisseleri günü yüzde 2,31 kayıpla kapattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:52 

TV, Amerika Birleşik Devletleri, Apple, Ekonomi
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