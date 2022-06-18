Apple'a milyar dolarlık dava! iPhone sahipleri tazminat alacak - Son Dakika
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Apple'a milyar dolarlık dava! iPhone sahipleri tazminat alacak

18.06.2022 11:42
Apple'a milyar dolarlık dava! iPhone sahipleri tazminat alacak

iPhone batarya kısıtlama iddiaları hakkında yeni bir dava açıldı. Eski iPhone'ların performasını düşüren Apple, 1 milyar dolar ödeyebilir.

iPhone'ların performans konusunda yavaşladığını kabul eden Apple'ın başı dertten kurtulmuyor. iPhone batarya kısıtlama iddiası yeniden gün yüzüne çıktı. Tüketici hakları savunucusu tarafından şirkete 1 milyar dolarlık tazminat davası açıldı. Davaya göre Apple, batarya üzerinden iPhone performansını bilerek kısıtladı.

iPhone batarya kısıtlama iddiası için yeni dava

Justin Gutmann isimli savunucu, Apple'ın batarya kısıtlamaları konusunda müşterilerini aldattığına inanıyor. Eski iPhone'ların gerçek performanslarına erişemediğini söyleyen Gutmann, 25 milyon kullanıcıyı temsilen Birleşik Krallık Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu.

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Tüketici hakları savunucusu tarafından ortaya atılan iddia, Ocak 2017'de iPhone kullanıcılarına gönderilen bir yazılım güncellemesini ele alıyor. Dava raporunun içerisinde iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve iPhone X modellerine atıfta bulunuldu.

Apple'a milyar dolarlık dava! iPhone sahipleri tazminat alacak

Gutmann, iPhone performans sorunlarıyla mücadele etmek ve eski cihazların aniden kapanmasını önlemek için iOS güncellemelerindeki pil yönetimi aracının gizlendiğini iddia etti. Şirketi, iPhone performansını yavaşlatmakla suçladı ve tazminat talebinde bulundu.

Davanın sonuçlanması halinde Apple, 25 milyondan fazla iPhone kullanıcısı için yaklaşık 1 milyar dolarlık tazminat ödeyecek. Fakat Apple, daha önce yaptığı açıklamada cihazlarının ömrünü kasıtlı bir şekilde "hiçbir zaman" azaltmadığını belirtti.

Apple'a milyar dolarlık dava! iPhone sahipleri tazminat alacak

Bu, Apple'ın eski iPhone'ları yavaşlatma girişimine karşı açılan ilk dava değil. Daha önce 2020'de ABD'de başlatılan bir soruşturma kapsamında Apple'ın eski cihaz sahiplerine 500 milyon dolara kadar ödeme yapmasına karar verilmişti.

Siz iPhone batarya kısıtlama iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Apple'a milyar dolarlık dava! iPhone sahipleri tazminat alacak - Son Dakika

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