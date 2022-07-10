Apple'a patent şoku! Bazı ürünlerin satışı yasaklandı

Ericsson, Apple'ın 5G destekli ürünlerinde patent ihlali olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Kolombiya hükümeti, 5G destekli Apple iPhone ve iPad modellerinin satışını ve ithalatını yasakladı.

Kolombiya, 5G destekli Apple iPhone ve iPad satışını yasakladı

Nisan ayında yapılan açıklamada, Apple'ın 5G teknolojilerinde kullandığı donanımların Ericsson tarafından alınan NC2019/0003681 patentini ihlal ettiğini duyurmuştu. Juzgado 042 Civil del Circuito de Bogota mahkemesi, 2037'ye kadar geçerli olan patent nedeniyle 5G destekli Apple ürünlerine satış yasağı koydu.

Apple, kaza riskini azaltacak yeni bir patent aldı!

Ericsson, yaptırımın gerçekleşebilmesi için Kolombiya mahkemesine 50.000 dolar değerinde teminat bedeli ödedi. 6 Temmuz'da açıklanan kararda, Apple Colombia S.A.S adlı firmaya ihtiyati tedbir kararı verildi.

Açıklanan kararda, "Apple'ın patenti ihlal eden herhangi bir ürünü, yani 5G donanımlı iPhone veya iPad'i ithal etmesi, satması, reklamını yapması veya başka bir şekilde ticarileştirmesi yasaklanmıştır. Apple ayrıca uyumluluğu sağlamak için perakendeciler, sosyal medya platformları, kitle iletişim araçları ve diğer firmalarla bu konuda iletişim kurmak zorundadır." ifadeleri yer alıyor.

Apple, Kolombiya'da süren dava sürecini Teksas'ın doğu bölgesinde yaptığı tazminat başvurusuyla ABD'ye taşımaya çalışıyor. Şirket, benzer şekilde ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından da zan altında bırakılmıştı.

Analistler, diğer ülkelerin de benzer karar ile Apple ürünlerinin satışını yasaklayacağını tahmin ediyor. Apple, patent davası ve satış yasağı hakkında yöneltilen sorulara henüz yanıt vermedi.

Siz Apple'a açılan patent davaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.