Apple'a soğuk duş! Bu ülkede iPhone satışı yasaklandı - Son Dakika
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Apple'a soğuk duş! Bu ülkede iPhone satışı yasaklandı

11.07.2022 21:00
Apple'a soğuk duş! Bu ülkede iPhone satışı yasaklandı

Apple, iPhone'da kullandığı teknolojinin patentini ödemeyince yasaklandı. Bu ülkede 5G destekli iPhone ve iPad satışı yapılamıyor.

Akıllı telefon satışlarında zirvede olan Apple'ın yeni bir patent ihlali davası sonuçlandı. Ericsson tarafından açılan dava sonrasında, 5G iPhone ve iPad'lerin Kolombiya'da satılması yasaklandı. Apple'ın Güney Amerika ülkesine ithalat yapması da kısıtlandı.

Apple, Ericsson patentini ihlal edince olanlar oldu

Ericsson ile yaşadığı yeni bir patent krizi, Apple'ın başını yakacak gibi duruyor. Kolombiya'da devam eden patent davasında, Apple'ın 5G iPhone ve iPad modellerinin patent ihalinde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine 5G destekli Apple ürünlerinin satışı yasaklandı.

Apple'a soğuk duş! Bu ülkede iPhone satışı yasaklandı

Foss Patents tarafından hazırlanan rapora göre, Ericsson ve Apple arasında uzun yıllardır 5G'ye ilişkin bir patent ortaklığı bulunuyor. Fakat Apple'ın bir süredir iPhone patentlerinin lisans haklarını yenilemediği, ancak buna rağmen kullanmaya devam ettiği iddia edildi. Bunun üzerine Ericsson 5G patentleriyle ilgili yeni bir dava açtı.

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Kolombiya'da görülen davaya itiraz eden Apple avukatları, halihazırda ülkede 5G ağlarının olmadığını dile getirdi. Apple'ın, Kolombiya'da 4G destekli iPhone ve iPad satışına devam etmesi gerektiği istendi. Yine de bu itiraz, ülkeye iPhone ithalatının yapılmasını engellemeye yetmedi.

Patent ihlali yüzünden bir ülkede satış yapamamak Apple'ı etkileyecek olsa da, Kolombiya pazarında büyük bir oyuncu olmadığını belirtmek gerekiyor. Ayrıca Ericsson'un başlattığı bu itirazın, diğer ülkelere yayılıp yayılmayacağı şimdilik belirsiz.

Apple'a soğuk duş! Bu ülkede iPhone satışı yasaklandı

Aslında bu, Apple ve Ericsson arasındaki ilk patent anlaşmazlığı değil. Daha önce de ABD ve Avrupa'daki iPhone/iPad modellerinin 4G patentlerine inceleme başlatılmıştı. İddiaya göre Apple, kullandığı 4G modemler için Ericsson'a ödeme yapmak zorundaydı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iPhone için bir patent ihlali yapmış olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple'a soğuk duş! Bu ülkede iPhone satışı yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apple'a soğuk duş! Bu ülkede iPhone satışı yasaklandı - Son Dakika
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