Apple'a soğuk duş: iPhone satışları zirveden düştü!

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin, Nisan ayı satışlarında dev bir düşüş gördü. Bu durum ise Apple'ın iPhone sevkiyatlarını doğrudan etkiledi. Ancak yine de Çin'deki iPhone satışları geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya artmış durumda.

En büyük akıllı telefon pazarında iPhone satışları azaldı

JP Morgan analisti Samik Chatterjee tarafından Apple yatırımcılarına gönderilen yeni bir rapor ortaya çıktı. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin akıllı telefon satış rakamlarını ele alan not, Apple satışlarının düştüğünü ortaya koydu.

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Samik Chatterjee'in hazırladığı nota göre, Nisan ayında Çin'de 1,7 milyon adet sevkiyat gerçekleşti. Bu rakam oldukça yüksek görünse de, ülkenin 3,1 milyon adetlik rekor satışının neredeyse yarısında olduğunu belirtelim. Ayrıca Çin'in toplam telefon satışı yüzde 26, Apple'ın ise yüzde 16 düşüş gösterdi.

Analist tarafından paylaşılan raporda, Mart sevkiyatlarının bir önceki aya kıyasla yüzde 16 azaldığı belirtildi. Fakat toplam akıllı telefon satışının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27'ye yakın arttığını da göz ardı etmeyelim.

Bu verilere ek olarak, iPhone 13 serisinin satışa sunulduğu tarihten bu yana (Ekim 2021) Çin'de satılan akıllı telefon miktarının 36,4 milyona ulaştığı belirtildi. Bu rakamın ne kadarının iPhone'a ait olduğu bilinmese de, Apple'ın Çin pazarında zirvede olduğunu hatırlatalım.

Asya ülkesinden Apple'a gelen tek üzücü gelişme bu değil. Daha önce Çin'de artan koronavirüs vakaları Apple'in işlerini zora sokmuştu. Yılın başında 300 milyondan fazla iPhone satacağı düşünülüyordu, fakat şirket 240 milyon iPhone üretebilecek.

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