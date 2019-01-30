Apple ABD Dışındaki Ülkelerde İphone'larda Fiyat İndirimine Gidiyor

Apple, yerel paraların dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi sebebiyle 12 yıllık iPhone tarihinde ikinci defa ABD dışındaki bazı ülkelerde fiyat indirimine gideceğini açıkladı.

Apple, yerel paraların dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi sebebiyle 12 yıllık iPhone tarihinde ikinci defa ABD dışındaki bazı ülkelerde fiyat indirimine gideceğini açıkladı.



İndirimle özellikle Çin'de doların yüzde 10 değer kazanması üzerine düşen satışların yükseltilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Daha önce 2007'de de fiyatlarda indirime gitme kararı alan Apple, hangi ülkelerde fiyat ayarlamasına gideceğini ise açıklamadı. Firma, yeni iPhone XS modellerini 2017'deki iPhone X'in fiyatı olan 999 dolardan piyasaya sürmüştü. ABD'li tüketiciler bu fiyatı memnuniyetle karşılarken, yerel paraları dolara karşı büyük değer kaybeden Çin ve Türkiye gibi ülkelerde ise Apple telefonları aşırı pahalanmıştı.



Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, firmanın tatil günlerinde satışın dip yapması üzerine bu kararı aldıklarını açıkladı. Cook, dün yaptığı açıklamada yabancı ülkelerde fiyatların mahalli paraların bir önceki değerlerine yakın olarak ayarlanacağını açıkladı. Cook, Türkiye'de doların yerel para karşısında yüzde 33 değer kazandığını ve satışların bir önceki yıla göre 700 milyon dolar azaldığını söyledi.



Apple Finans Müdürü Luca Maestri ise, fiyat ayarlamasının servis hizmetlerini kapsamayacağını söyledi.



Apple, geçen Kasım ayında Brezilya, Hindistan ve Rusya'da fiyatlarına döviz baskısı olduğunu açıkladı. Apple'ın son 3 aylık dönemdeki satışlarının bir önceki yıla göre düşüş göstererek, 10 milyar 800 milyon olarak gerçekleştiğinin tahmin edildiği belirtildi. Düşüşün özellikle yerel paraların dolara karşı değer kaybettiği ülkelerden kaynaklandığı belirtildi. - CALİFORNİA

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