Apple AirTag, cinayete sebebiyet verdi

Apple, AirTag aksesuarının tanıtımında istenmeyen takip işlemlerinde kullanılamayacağını açıklamıştı. Apple AirTag aksesuarı, sevgilisini aldattığından şüphelenen bir kadının cinayet işlemesine sebep oldu. ABD'de yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sevgilisini Apple AirTag ile takip eden kadın, cinayet işledi

3 Haziran sabahı Gaylyn Morris adlı kadın, sevgilisinin onu aldattığını düşündüğü için cinayet işledi. Indianapolis'teki bir bara giderek patronlarıyla konuşan Morris, erkek arkadaşını Apple AirTag ile takip ettiğini itiraf etti.

AirTag kullanan polislerden nefes kesen operasyon

Sevgilisi ve yanındaki kadın ile tartışan Morris, arabasını sevgilisi Andre Smith'in üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Smith, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Morris, cinayet suçuyla yargılanacak. The Post tarafından yapılan incelemede, Apple AirTag'in güvenlik özelliklerinin Android cihazlarda çalışmadığı ortaya çıktı.

Android cihaz kullananlar için AirTag aksesuarının güvenli olmadığını belirten analistler, Apple'ın bu konuda çalışma yapması gerektiğinin altını çizdi. Apple AirTag, özellikle ABD'de suçlu yakalama konusunda sıkça kullanılıyor.

Apple kullanıcıları, değerli eşyalarının bulunduğu çanta ve bavullara AirTag koyarak kaybolma riskini en aza indiriyor. Bazı kullanıcılar ise yasa dışı takip işlemi gerçekleştirmek için AirTag aksesuarından yardım alıyor.

Hırsız yakalama konusunda ünlenen Apple AirTag, izinsiz takip gibi işlemlerde de kullanılıyor. Bazı kullanıcılar, Apple'ın AirTag güvenliği konusunda yeteri kadar önlem almadığını belirtiyor. Özellikle Android kullanıcılarının yaşadıkları sorunlar, şirketin AirTag yazılımını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor.

Yaşanan olayın ardından, Apple henüz açıklama yapmadı. ABD yargısının Apple AirTag nedeniyle yaşanan sorunlara kayıtsız kalmayacağı tahmin ediliyor. Daha önce benzer şekilde aldatılma şüphesiyle AirTag kullanan kişilerin olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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