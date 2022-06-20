Apple, AirTag ile başarılı oldu mu? Analist yanıtladı - Son Dakika
Üye Girişi

Apple, AirTag ile başarılı oldu mu? Analist yanıtladı

20.06.2022 09:42
Apple, AirTag ile başarılı oldu mu? Analist yanıtladı

Son yıllardaki en faydalı Apple aksesuarlarından olan AirTag, ünlü analistin yorumlarıyla tekrar gündeme geldi.

AirTag, son yılların en faydalı teknolojik aksesuarlarından biri. Eğer Apple ekosistemine bir iPhone ile dahil olanlardansanız kaybetme alışkanlığınızı ortadan kaldıran AirTag aksesuarı kullanabiliyorsunuz. Görünüş itibariyle anahtarlıktan pek farklı olmayan AirTag'ler, taktığınız eşyanızı dünyanın neredeyse her yerinden takip edebilmenizi sağlıyor.

Alıştığımız GPS teknolojisinden biraz farklı çalışan ve konum takibini kullanıcıya basitleştirilmiş olarak sunan bu küçük aksesuar, Apple'ın 2021'deki en dikkat çekici ürünlerindendi. Peki AirTag, Apple'a bir ticari açıdan nasıl bir yarar sağladı? Bu soru, ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan yanıt buldu.

Apple çalışanlarından sendikalaşma girişimi!

Apple AirTag, çıkışından beri hızını kesmiyor

Kuo'nun raporuna göre AirTag, satışa sunulduğu Nisan 2021'den beri satışlarını artırıyor. Genelde bir ürün piyasaya sürüldükten sonra satışları ya azalır, ya da bir noktada saymaya başlar. Ancak AirTag'in gittikçe daha fazla satıyor olması Apple için büyük bir başarı. Basit bir aksesuar olmasıyla alırken çok fazla düşündürmüyor oluşu, insanların bir AirTag almaması için neden bırakmıyor.

Apple, AirTag ile başarılı oldu mu? Analist yanıtladı

2021'de 20 milyon, 2022'de ise 35 milyon sattığı da aynı raporun içerisinde yer almakta. Kuo ayrıca, satışların böyle gitmesi halinde AirTag'in ikinci neslinin çıkacağına inandığını söylüyor.

iPhone 11 ve sonrası iPhone'larda kullanılabilen AirTag, ikinci neslinde muhtemelen daha verimli bir pil ömrü ve daha yüksek ses çıkarma gibi özellikler sunacaktır. Henüz bu özellikler hakkında konuşmak için erken. Mevcut nesil de çoğu kullanıcıya yeterli geldiği için ikinci nesil AirTag'i yakın zamanda görmeyi beklemiyoruz.

Apple, AirTag ile başarılı oldu mu? Analist yanıtladı

Ülkemizde 429 – 500 TL arası fiyatlardan satın alabildiğiniz AirTag, daha çok değerli eşyaları korumaya yönelik gibi duruyor. Ülkemiz dışında fiyatlar daha uygun olduğu için kullanım amacı farklı olsa da, AirTag'in Türkiye'deki kullanım amacı daha çok lüks eşyalara yönelik.

Siz bir AirTag kullanıyor musunuz?

Bu ürünü almak veya güncel fiyatını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması Şehitkamil'de başarılı sporcular ödüllendirildi Şehitkamil'de başarılı sporcular ödüllendirildi
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple, AirTag ile başarılı oldu mu? Analist yanıtladı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
09:33 Endonezya'da canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni tutuklandı
09:21 Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski bir "gerilla" savaşçısı olan Gustavo Petro kazandı
09:01 Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı
09:00 Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fit vücuduna takipçilerinden yorum yağdı! "Görsel şölen yaşadık"
08:46 Erdoğan 10 günde iç ve dış ilişkiler açısından iki kritik görüşmeye katılacak! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu da masaya yatırılacak
08:37 Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti
08:18 İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu! 18 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
08:11 Başak Dizer, Babalar Günü'nde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunun fotoğrafını paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay...
21:38 Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi
21:25 İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 09:46:22. #1.11#
SON DAKİKA: Apple, AirTag ile başarılı oldu mu? Analist yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement