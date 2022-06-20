Apple, AirTag ile başarılı oldu mu? Analist yanıtladı

AirTag, son yılların en faydalı teknolojik aksesuarlarından biri. Eğer Apple ekosistemine bir iPhone ile dahil olanlardansanız kaybetme alışkanlığınızı ortadan kaldıran AirTag aksesuarı kullanabiliyorsunuz. Görünüş itibariyle anahtarlıktan pek farklı olmayan AirTag'ler, taktığınız eşyanızı dünyanın neredeyse her yerinden takip edebilmenizi sağlıyor.

Alıştığımız GPS teknolojisinden biraz farklı çalışan ve konum takibini kullanıcıya basitleştirilmiş olarak sunan bu küçük aksesuar, Apple'ın 2021'deki en dikkat çekici ürünlerindendi. Peki AirTag, Apple'a bir ticari açıdan nasıl bir yarar sağladı? Bu soru, ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan yanıt buldu.

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Apple AirTag, çıkışından beri hızını kesmiyor

Kuo'nun raporuna göre AirTag, satışa sunulduğu Nisan 2021'den beri satışlarını artırıyor. Genelde bir ürün piyasaya sürüldükten sonra satışları ya azalır, ya da bir noktada saymaya başlar. Ancak AirTag'in gittikçe daha fazla satıyor olması Apple için büyük bir başarı. Basit bir aksesuar olmasıyla alırken çok fazla düşündürmüyor oluşu, insanların bir AirTag almaması için neden bırakmıyor.

2021'de 20 milyon, 2022'de ise 35 milyon sattığı da aynı raporun içerisinde yer almakta. Kuo ayrıca, satışların böyle gitmesi halinde AirTag'in ikinci neslinin çıkacağına inandığını söylüyor.

iPhone 11 ve sonrası iPhone'larda kullanılabilen AirTag, ikinci neslinde muhtemelen daha verimli bir pil ömrü ve daha yüksek ses çıkarma gibi özellikler sunacaktır. Henüz bu özellikler hakkında konuşmak için erken. Mevcut nesil de çoğu kullanıcıya yeterli geldiği için ikinci nesil AirTag'i yakın zamanda görmeyi beklemiyoruz.

Ülkemizde 429 – 500 TL arası fiyatlardan satın alabildiğiniz AirTag, daha çok değerli eşyaları korumaya yönelik gibi duruyor. Ülkemiz dışında fiyatlar daha uygun olduğu için kullanım amacı farklı olsa da, AirTag'in Türkiye'deki kullanım amacı daha çok lüks eşyalara yönelik.

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