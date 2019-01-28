Apple Akıllı Batarya Kılıfı İncelemesi (2019): Harika Bir İphone Eklentisi

Apple Smart Battery Case review (2019) Apple Akıllı Batarya Kılıfı İncelemesi...Apple'ın yeni çıkardığı ve oldukça merak edilen iPhone'ların kullanım ömürlerini neredeyse iki katına çıkaran aksesuarı Apple Smart Case Battery – Apple Akıllı Batarya Kılıfı sadece bir tasarıma sahip ancak bu...

Apple Smart Battery Case review (2019)





Apple Akıllı Batarya Kılıfı İncelemesi…



Apple'ın yeni çıkardığı ve oldukça merak edilen iPhone'ların kullanım ömürlerini neredeyse iki katına çıkaran aksesuarı Apple Smart Case Battery – Apple Akıllı Batarya Kılıfı sadece bir tasarıma sahip ancak bu güne kadar ki en etkili aksesuarlardan veya eklentilerden biri olarak tanımlanabilir.



Dışarıda daha esnek kullanıma sahip olabilecek modeller yok mu? var elbette ancak, bu sadece görünümlü kılıf işini gerçekten iyi yapıyor.



Batarya Kılıfların aslında bu kadar popüler olması şaşırtıcı değil!





Bunda en önemli etken, özellikle akıllı telefonlarda bir günü bile geçemeyen kullanım süreleri aslında ve pil ömürleri kullandıkça giderek azalıyor ve Apple'ın bazı batarya problemlerinde olduğu gibi, Yüzde 25'lerde bir anda kapanıyor. Hal böyle olunca kullanıcılar için bataryalı kılıflar özellikle çantanızda bir PowerBank taşımaktan daha iyi ve şık bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.



Ancak ne yazık ki, Apple'ın bir çok amiral gemisi iPhone modeli için bu güne kadar oldukça fazla alternatifin olmadığını söyleyebiliriz.



iPhone XS Max Smart Battery Case





iPhone XS Max Akıllı Batarya Kılıfı boyut olarak biraz daha büyük olabilir, ancak küçük modeli ile aynı batarya kapasitesine sahip. Ortalama günlük kullanımda XS MAX'ın kullanım kapasitesini iki katına çıkarmayacak ancak XS Max'ın zaten batarya ömrü küçük modeline göre daha iyi olacağı için bu bir sorun teşkil etmeyecektir. Bu nedenle Akıllı Batarya Kılıflarındaki bu kapasite farkı çoğu insan için önemsenmeyecektir. Yine de zaten büyük olan bu model için eklenen bu ilave ağırlık bile, modeli zor kullanan bazı kullanıcılar için bir sorun yaratabilir. Gerçekten ihtiyaç duyanlar için harika bir çözüm ancak iPhone XS modeli kadar gerekli görünmüyor.



iPhone XS Battery Case





Apple aslında batarya kılıf olayına geri döndü ve şirketin tüm diğer modellerinden daha fazla iPhone XS bundan daha fazla faydalanacak gibi görünüyor. Zira kullanılan aksesuarların takıldıkları cihazın kullanım ömrünü neredeyse iki katına çıkardığı nadir görülür. Bu model için bu aksesuar kesinlikle bunu gerçekleştirebiliyor. Tek dezavantajı ince tasarımı bir iPhone XR kalınlığı seviyesine ve ağırlığına taşıması. Yoksa elinizin altında uzun süre kullanabileceğiniz bir iPhone XS olduğunu bilmek sizi rahatlatacaktır.



Son dönemde çıkan iPhone X serileri ile şirket aslında batarya kullanım ömürleri konusunda fena bir iş çıkarmadı. Ancak Akıllı Batarya Kılıfları belki de şirket üzerindeki zamanla oluşan Batarya şikayetlerini en aza indirmek için atılmış bir adımda olabilir.



Yine de ihtiyacı olanlar için atılmış doğru bir adım bu. Apple'ın yeni Akıllı Batarya Kılıfları güç konusunda paranoyaklık derecesinde titiz olanlar için harika bir çözüm sunuyor.



Yine de 129 Dolar vermeden önce bilmeniz gereken bir kaç şey var!

Daha Geniş Kontrol ve iOS Entegrasyonu





Bu yeni akıllı batarya kılıfları, daha önceki silikon modellere göre şirketin mobil işletim sistemi iOS ile oldukça güzel ve entegre çalışıyor. iPhone'a bağlı olduklarında telefonun pil düzeyini bir widget yardımıyla ana ekranda görebilirsiniz. Apple'ın kontrol merkezinde de bu konuda bilgilendirme mevcut.



Yine de eski modele olan benzerliği sizi yanıltmasın zira Apple iki yıl sonra duyurduğu bu yeni modelde, bu tip ürünlere olan bakışını değiştirmiş görünüyor. Arka tarafta tamamen bir kamburluk yerine daha estetik bir tasarım mevcut. Bu tasarım özellikle mesajlaşırken veya telefonlar arama yaparken elinize cihazın daha iyi oturmasını sağlıyor.



Aslında bu avantaj mı dezavantaj mı tam kestiremedim ancak yeterince ince XS modeli bu kılıfla daha estetik bir hale gelmiş olabilir. Ayrıca incelik ve hassaslık özellikle düşlere karşı bu kılıf onu daha dayanıklı bir hale getiriyor.



Dokunmadan anlayamacağınız bir şey daha söyleyeyim. Yumuşak dokunuşlu dış kaplaması konusunda Apple gayet iyi iş çıkarmış. Tek bir pil kullanmak yerine iki pil ile toplam 1.369 mAh'lik bataryayı kaplamış. iPhone XS'in 2,658 mAh'lik daha küçük bir bataryaya sahip olduğunu düşünürseniz, bunun nasıl pil ömrünü iki katına çıkarabilir diye düşüne bilirsiniz? Ancak toplam kapasiteyi Yüzde 50 arttırdığınızda pil ömrü gerçekte iki katına çıkabiliyor. Kullanım testleri öyle söylüyor.



Hızlı Şarj Desteği!





Akıllı Batarya Kılıfının sırtına Hızlı Şarj Desteği için Qi kablosuz Şarj Bobini de eklenmiş. Bu yüzden kablosuz şarj cihazınıza yerleştirebilirsiniz.



Kullanımda





Apple'ın bu batarya kılıflarını ürettiği tüm yeni telefonlar arasında, iPhone XS en fazla fayda sağlayacak olan modeli: XS modelinde kullanıldığında kullanım ömrüne ekstra 9 saat ile 9,5 saat katkı sağladığı görülüyor.



Elbette bu kullanım ömrü telefonunuzda nelerin çalıştığı ile doğru orantılı. Ancak standart bir kullanıcı için bu durum yukarıdaki veriler ile geçerli. Biraz Oyun, Gmail Kullanımı gibi günlük aktiviteleri standart kullanım olarak görebilirsiniz.



iPhone modelini daha makul kullanan kullanıcılar için çok daha uzun sürelere çıkabilir. Bataryanın ekstra ağırlığı sizi rahatsız eder mi? derseniz. Aslında çok kötü değil. Eklenen ağırlık zaten hafif olan cihazı hantal bir hale dönüştürmüyor. Bununlar birlikte kambur ve silikon yapısı nedeniyle cebinizden çıkarırken biraz zorlanabilirsiniz.



iPhone XS MAX Akıllı Batarya Kılıfı içinde aynı şeyi söylemek mümkün değil. O da 9 veya 9,5 saat arası ilave bir kullanım ömrü sunuyor ancak MAX'ın buna ihtiyacı kesinlikle yok. Zaten 12 saatlik bir kullanım ömrü var.



Ekstra boyutla yaşamaya istekli iseniz, Apple'ın Akıllı Batarya kılıfları, iPhone XS veya XS Max cihazını daha uzun süre çalıştırmanın en iyi yollarından biri kesinlikle. Eğer çok para verip XS MAX alamıyorsanız, XS alıp bu kılıfla onu desteklemeniz mümkün. Tabi bu kılıfa vereceğiniz para farkı ile XS MAX almakta mümkün.



Özetle, Apple'ın Yeni Akıllı Batarya Kılıfları XS ve XS MAX modellerinin batarya ömürlerini önemli ölçüde arttırıyor. Ayrıca iOS ile harika bir entegrasyonu var. Bu alandaki sınırlı alternatifleri göz önüne aldığımızda bu en iyisi.

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

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