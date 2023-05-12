Apple, akıllı kol saatlerinden Messenger özelliğini kaldırıyor - Son Dakika
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Apple, akıllı kol saatlerinden Messenger özelliğini kaldırıyor

12.05.2023 15:55

Amerika'nın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Apple, 'Apple Watch' cihazlarından 'Facebook Messenger' desteğini çekeceğini duyurdu. Açıklamada, milyonlarca kullanıcısı bulunan Messenger'ın 31 Mayıs tarihinden itibaren Apple Watch üzerinden kullanıma kapatılacağı aktarıldı.

Facebook kullanıcılarının uygulama üzerinden mesajlaşmasına olanak sağlayan ek uygulaması olan Messenger, Apple Watch cihazlarda 31 Mayıs'tan itibaren kısıtlı olarak kullanılabilecek. Meta firmasının sahibi olduğu uygulamanın bildirimlerinin açık olacağı ancak cevap verilemeyeceği duyuruldu.

"KULLANICILAR BİLDİRİM ALABİLECEK"

Meta'nın sözcüsünün konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: "Kullanıcılar Apple Watch'larından bildirim almaya devam edecekler. Ancak Mayıs ayının sonundan itibaren artık gelen mesajlara saatlerinden cevap veremeyecekler. Messenger'ı iPhone, masaüstü ve web üzerinden kullanmaya devam edebilirler.

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Apple Watch, Facebook, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, akıllı kol saatlerinden Messenger özelliğini kaldırıyor - Son Dakika


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