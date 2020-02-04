Apple analisti iPhone sevkiyatları için öngörüsünü düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Apple analisti iPhone sevkiyatları için öngörüsünü düşürdü - Son Dakika Ekonomi

Apple analisti iPhone sevkiyatları için öngörüsünü düşürdü

6 saat önce

Hong Kong merkezli portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketi TF International Securities'in tanınmış Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, Çin'den yayılan coronavirüs nedeniyle, 2020'nin ilk çeyreğinde iPhone sevkiyatları için öngörülerini düşürdüklerini açıkladı.

Apple analisti iPhone sevkiyatları için öngörüsünü düşürdü, System.String[]

Hong Kong merkezli portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketi TF International Securities'in tanınmış Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, Çin'den yayılan coronavirüs nedeniyle, 2020'nin ilk çeyreğinde iPhone sevkiyatları için öngörülerini düşürdüklerini açıkladı.

Yatırımcılara ilettiği notta, "Son anketimiz iPhone arzının coronavirüsten etkilendiğini gösteriyor ve bu nedenle iPhone sevkiyat (satış) tahminlerini yılın ilk çeyreği için yüzde 10 azaltarak 36-40 milyon adede düşürdük" diyen Ming-Chi Kuo, yılın ilerleyen dönemleri için coronavirüsün Apple'ın sevkiyatları üzerindeki etkisini tahmin etmenin  "zor" olduğunu da vurguladı.Apple, geçen hafta, coronavirüsün yayılması nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurmuştu. Kuo'nun yorumlarının ardından Apple hisseleri açılış öncesi yüzde 1.0 düştü.


Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde bir kişi, koronavirüs şüphesi ile özel odaya alındı
Yüzlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs Belçika ve Malezya'ya da sıçradı Mardinli üretici, "Virüsü önleyecek" diyerek Çin Devlet Başkanı'na sabun gönderdi Çin'de durum içler acısı! Maskesiz dışarı çıkan kadın, tekme tokat dövüldü

Son Dakika Haberleri
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu
15:32 İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 16:25:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Apple analisti iPhone sevkiyatları için öngörüsünü düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]