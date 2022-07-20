Apple analisti uyardı! iPhone 14'te stok krizi yaşanabilir

Önümüzdeki sonbaharda duyurulması beklenen iPhone 14 serisi, toplamda dört model olarak karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz yıllarda Covid-19 kısıtlamalarına bağlı olarak birtakım tedarik sorunları yaşayan ve fiyatlara zam yapan Apple, iPhone 14 ailesinde sorun yaşamak istemiyor. İşte Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun tedarik yorumu.

iPhone 14 tedarik sorunları yaşayacak, ancak 'endişelenmeyin'

iPhone serileri genellikle Ekim ayında gerçekleşen lansmanın ardından en geç iki ay içerisinde raflardaki yerini alır. Daha önce Çin'deki tedarik sorunlarından dolayı aksamalar yaşanmış olsa da, Apple'ın birden fazla ortakla çalıştığı biliniyor. Analist Ming-Chi Kuo ise "elbette" bazı sorunların olacağını söyledi.

Akıllı telefonun en yeni serisinin dört modelden oluşacağını düşünüyoruz (iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max). Kuo'nun öğrendiklerine göre, Apple fabrikalarında iki büyük sorun yaşanıyor.

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Bunlardan ilki, tedarik zincirindeki en büyük aksamaların iPhone 14 ve iPhone 14 Max modellerini etkileyeceği yönünde. iPhone 14 Pro'lar ile birlikte büyük bir tasarım değişikliği olacağını (çentik yerine ekrana gömülü selfie kamerası) ve Apple'ın bu modellerine daha fazla önem verdiğini unutmamak gerekiyor.

Kuo'nun açıklamasına göre bir diğer sorun ise iPhone 14 modellerinin donanım parçalarında yaşanıyor. Özellikle iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in depolama ve ekran panellerinde beklenen stok sayılarına ulaşılamadığı iddia edildi.

Bu iki soruna rağmen iPhone 14 serisinde büyük sorunlar yaşanması beklenmiyor. Her iki sorunun da Ekim-Kasım dönemine kadar düzeleceğini söyleyen Kuo, tedarikçilerin stok sorunlarını "büyük ölçüde kapatabileceğini" dile getirdi.

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