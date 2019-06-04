Son Dakika Haberleri: Apple, Apple Hesabı ile Giriş Özelliğini Bütün Uygulamalar İçin Zorunlu Tutacak
Son Dakika Teknoloji Haber

Apple, Apple Hesabı ile Giriş Özelliğini Bütün Uygulamalar İçin Zorunlu Tutacak

10 dakika önce

Apple, WWDC'de yaptığı duyuruda, üçüncü parti olarak giriş özelliği bulunan uygulamalarda, gelecek yıldan itibaren Apple Hesabı ile Giriş özelliği bulunmasını zorunlu hale getirecek.

Apple, Apple Hesabı ile Giriş Özelliğini Bütün Uygulamalar İçin Zorunlu Tutacak, System.String[]
WWDC başladı ve Apple, bu etkinlikte pek çok duyuru yaptı. Bu duyurulara yapılan bir güncelleme ile birlikte, iOS 13'ün "Appl ile Giriş Yap" özelliğinin, bütün uygulamalar için zorunlu olarak bulunması gereken bir özellik olacağını belirtti. Üçüncü parti giriş özelliğine sahip uygulamalarda da artık Apple ile Giriş Yap özelliği bulunmak zorunda olacak.



Yeni gelecek olan özellik, sahnede tanıtılmış ve Facebook ve Google'ın kullandığı yöntemlere güvenli bir alternatif olarak gösterilmişti. O tanıtımda, üçüncü parti giriş isteyen uygulamaların da bu özelliği edinmelerinin zorunlu olduğu belirtilmemişti.

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, özelliği destekleyen uygulama, internet sitesi ve servisler gizli bilgilerini paylaşmadan üye olabilecek. Diğer sistemlerden farklı olarak bu yöntemde yüz tanıma veya Touch ID kullanarak da hesaplara giriş yapmak mümkün olacak. Bu da dijital ayak izlerinin daha az belli olması anlamına geliyor.



Apple'ın yöntemine özel olarak, kullanıcı bilgilerini maskeleyen, verileri anonimleştiren bir sistem bulunuyor. Bu sistem, her uygulama ve site için yeni bir maske oluşturuyor. Böylece hem gizlilik daha iyi korunmuş oluyor hem de bir hesap kapatıldığı anda bütün iletişimi kesebiliyor.

Sistem bu yaz beta denemelerine girecek ve daha sonra bütün cihazlar için yayınlanacak.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:37 
Apple, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple, bugüne kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı! İşte fiyatı AK Partili Ünal: Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için bayramdan sonra temas gerçekleştireceğiz Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:47:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apple, Apple Hesabı ile Giriş Özelliğini Bütün Uygulamalar İçin Zorunlu Tutacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]