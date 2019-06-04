Apple, Apple Hesabı ile Giriş Özelliğini Bütün Uygulamalar İçin Zorunlu Tutacak

WWDC başladı ve Apple
, bu etkinlikte pek çok duyuru yaptı. Bu duyurulara yapılan bir güncelleme ile birlikte, iOS 13'ün "Appl ile Giriş Yap" özelliğinin, bütün uygulamalar için zorunlu olarak bulunması gereken bir özellik olacağını belirtti. Üçüncü parti giriş özelliğine sahip uygulamalarda da artık Apple ile Giriş Yap özelliği bulunmak zorunda olacak.
Yeni gelecek olan özellik, sahnede tanıtılmış ve Facebook
ve Google
'ın kullandığı yöntemlere güvenli bir alternatif olarak gösterilmişti. O tanıtımda, üçüncü parti giriş isteyen uygulamaların da bu özelliği edinmelerinin zorunlu olduğu belirtilmemişti.
Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, özelliği destekleyen uygulama, internet sitesi ve servisler gizli bilgilerini paylaşmadan üye olabilecek. Diğer sistemlerden farklı olarak bu yöntemde yüz tanıma veya Touch ID kullanarak da hesaplara giriş yapmak mümkün olacak. Bu da dijital ayak izlerinin daha az belli olması anlamına geliyor.
Apple'ın yöntemine özel olarak, kullanıcı bilgilerini maskeleyen, verileri anonimleştiren bir sistem bulunuyor. Bu sistem, her uygulama ve site için yeni bir maske oluşturuyor. Böylece hem gizlilik daha iyi korunmuş oluyor hem de bir hesap kapatıldığı anda bütün iletişimi kesebiliyor.
Sistem bu yaz beta denemelerine girecek ve daha sonra bütün cihazlar için yayınlanacak.