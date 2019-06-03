Apple, Apple TV İçin tvOS13'ü Tanıttı

TvOS'in yeni versiyonu birden çok kullanıcıyı destekleyecek. Her kullanıcı kendi sırasına sahip olacak. Kullanıcılar arasında geçiş yapmak, tvOS 13'te yapılacak yeni Kontrol Merkezi aracılığıyla mümkün olabilir.
Kişiselleştirilen diğer içeriklerden biri de Müzik. Müzik uygulaması aynı zamanda sekronize edilen şarkı sözlerini de gösterecek. Apple
ayrıca bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek Apple Arcade'de bulunanlar dahil olmak üzere, Apple TV
'deki oyunları kontrol edebilmek için Xbox One
ve Playstation
Dualshock 4 oyun denetleyicilerini de destekleyecek.
Apple TV, BBC Natural History ile yaptıkları iş birliği sayesinde güzel HDR su altı ekran koruyucularına da sahip olacak. WWDC 2019'dan yeni haberler geldikçe sizinle paylaşacağız.