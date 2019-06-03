Son Dakika Haberleri: Apple, Apple TV İçin tvOS13'ü Tanıttı
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Apple, Apple TV İçin tvOS13'ü Tanıttı

20 dakika önce

Apple, bugün yapılan WWDC 2019'da en yeni Apple TV işletim sistemi tvOS 13'ü tanıttı. Açılış konuşmasında ayrıca Apple TV için gelecek "For All Mankind" isimli dizinin de ön gösterimi yapıldı.

Apple, Apple TV İçin tvOS13'ü Tanıttı, System.String[]
TvOS'in yeni versiyonu birden çok kullanıcıyı destekleyecek. Her kullanıcı kendi sırasına sahip olacak. Kullanıcılar arasında geçiş yapmak, tvOS 13'te yapılacak yeni Kontrol Merkezi aracılığıyla mümkün olabilir.

Kişiselleştirilen diğer içeriklerden biri de Müzik. Müzik uygulaması aynı zamanda sekronize edilen şarkı sözlerini de gösterecek. Apple ayrıca bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek Apple Arcade'de bulunanlar dahil olmak üzere, Apple TV'deki oyunları kontrol edebilmek için Xbox One ve Playstation Dualshock 4 oyun denetleyicilerini de destekleyecek.

Apple TV, BBC Natural History ile yaptıkları iş birliği sayesinde güzel HDR su altı ekran koruyucularına da sahip olacak. WWDC 2019'dan yeni haberler geldikçe sizinle paylaşacağız.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:07 
TV, Apple, Teknoloji
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