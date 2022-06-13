Apple AR/VR tanıtım tarihi sızdırıldı - Son Dakika
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Apple AR/VR tanıtım tarihi sızdırıldı

13.06.2022 15:40
Apple AR/VR tanıtım tarihi sızdırıldı

Apple, beklenenin aksine WWDC22 etkinliğinde AR/VR başlığını tanıtmadı. Apple AR/VR tanıtım tarihi sızdırıldı.

Apple, iddiaların aksine geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen WWDC22 etkinliğinde AR/VR cihazını tanıtmadı. 9to5Mac, Apple AR/VR tanıtım tarihi ile ilgili yeni bilgi paylaştı.

Apple AR/VR tanıtım tarihi ortaya çıktı

Meta, HP ve Valve başta olmak üzere birçok firma VR cihaz ile kullanıcıların karşısına çıktı. Görüntü teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte popüler hale gelen AR/VR sektörü, henüz beklenen ilgiyi görmüyor.

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Haitong Intl Tech Research analisti Jeff Pu, Apple AR/VR aksesuarı ile ilgili açıklama yaptı. Pu, Luxshare adlı firmanın 2022 ve 2024 yılları arasında gelecek cihazlar için Apple'ın ana tedarikçileri arasında yer alacağını belirtti.

Apple AR/VR tanıtım tarihi sızdırıldı

Listede Watch Series 8, iPhone 14 ve Apple AR/VR gibi cihazların yer aldığını belirten Pu, Apple AR gözlüğün 2024'ün sonlarına doğru duyurulacağını duyurdu. Sızdırılan bilgiler arasında Apple tarafından geliştirilen AR/VR aksesuarın iPhone'a büyük ölçüde bağımlı olacağı yer alıyor.

Analist Ming-Chi Kuo, Apple Glasses adıyla geleceği iddia edilen cihazın birinci nesil Apple Watch'a benzer şekilde iPhone için ekran görevi göreceğini söyledi. Yayınlanan raporda, şirketin yeni AR gözlükleriyle birlikte 2024'ün sonlarına doğru tanıtılacak cihazın ikinci neslini şimdiden planladığı belirtiliyor.

iPhone 14 ailesi ile ilgili açıklama yapan Jeff Pu, Luxshare'in bu yıl tanıtılacak iPhone 14 ve Apple Watch 8 modellerinin üretim sürecini hızlandırdığını belirtti. Apple Watch 8 serisinin iki farklı versiyon ile tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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