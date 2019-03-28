Apple Arcade Nedir?, İos, Mac ve Apple Tv İçin Oyun Hizmeti

Apple
Oyun Platformunu Duyurdu, Kendi Ekosistemine Oyun Severleri Davet Ediyor!
Apple Arcade Nedir?, iOS, Mac
ve Apple TV
için Oyun Hizmeti. Kullanıcılar, tüm Apple cihazlarında bir dizi oyun deneyebilecekler.
Bugün Apple, abonelik hizmetlerine girmesinin büyük bir parçası olarak Apple Arcade'yi duyurdu. Oyun dünyasının Netflix'i kim olacak? "Netflix for Games" benzeri söylentilerinden sonra, kullanıcıların istedikleri kadar farklı katılımcı ile oynayabilecekleri ve oyunları oynamak için aylık bir ücret ödemelerini sağlayan bir "Netflix for Games" platformu bu olabilir.
Hatırlarsanız Oyunların Netflix'i kim olacak diye sormuştuk?
Apple Arcade Nedir?
Apple Arcade video oyunlarının Netflix'i olarak ilk adımı atmış oldu. Hizmet iPhone, iPad, Mac ve Apple TV'de çalışacak. Yeni başlayanlar için 100'den fazla yeni ve özel oyun dahil edilecek. Kendi uygulaması olarak başlatmak yerine, App Store
içinde kendi adanmış sekmesi olarak yaşayacak.
Apple Arcade Oyunları
Apple News + ile olduğu gibi, Apple Arcade aile paylaşımına da izin vererek çalışıyor. Böylece bir kez satın alabilir ve servisi ailenizle paylaşabilirsiniz. Kaydolduktan sonra, bu oyunların hiçbirinde hiçbir reklam ve ek bir satın alma işlemi gerekmez.
Çocukların çok fazla oynamasını önlemek için, ebeveyn kontrolleri, Ekran Saati gibi özellikler ayarlar içinde mevcut olacak. Sık sık seyahat edenler içinde dilerseniz oyunları çevrimdışı olarakta kullanabileceksiniz.
Apple, yalnızca Arcade'de sunduğu oyunları sıralamakla kalmayıp, aynı zamanda geliştirme maliyetlerine katkıda bulunduğunu ve bu oyunları öne çıkarmak için "yaratıcılarla yakın çalışmayı" planladıklarını söylüyor. Stüdyolara gelince, Apple, Annapurna
Interactive, Bossa
Stüdyoları, Cartoon Network, Finji, Dev Kalamar, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman ve ustwo'yu ilk geliştirme ortakları olarak gösterdi.
Apple Arcade hazır olduğunda, 150'den fazla pazarda piyasaya sürülecek, ancak platform bu sonbaharda çıkmayacak. Bu noktada, herhangi bir fiyatlandırma bilgisi bu yüzden paylaşılmıyor. Bu denemek için biraz sabretmemiz gerekiyor.
Apple