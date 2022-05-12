Apple artık dünyanın en değerli şirketi değil: Yeni lider Orta Doğu'dan! - Son Dakika
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Apple artık dünyanın en değerli şirketi değil: Yeni lider Orta Doğu'dan!

12.05.2022 16:26
Apple artık dünyanın en değerli şirketi değil: Yeni lider Orta Doğu'dan!

Apple'ın yaşadığı düşüş ile birlikte artık dünyanın en değerli şirketi konumunda petrol ve doğal gaz üreticisi Saudi Aramco yer alıyor.

ABD Merkez Bankası'nın yaptığı faiz arttırımının etkileri devam ediyor. Yatırımcılar, daha az riskli olarak gördükleri varlıklara paralarını aktarırken teknoloji şirketlerinin hisseleri de değer kaybetmeye devam ediyor. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri de bu durumdan olumsuz etkilenmiş durumda.

En çok değer kaybeden şirketlerin başında ise Apple geliyor. Apple hisseleri sadece Çarşamba günü yüzde 5 oranında düşüş yaşadı. Toplam değeri 2.37 trilyon dolara kadar düşen şirket, artık dünyanın en değerli şirketi değil.

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Apple'ın yaşadığı düşüş ile birlikte artık dünyanın en değerli şirketi konumunda petrol ve doğal gaz üreticisi Saudi Aramco yer alıyor. Yaklaşık iki yıl aradan sonra en değerli şirket konumunu tekrar ele geçiren Aramco'nun piyasa değeri 2.42 trilyon dolar olarak belirtiliyor.

Apple artık dünyanın en değerli şirketi değil: Yeni lider <a class='keyword-sd' href='/orta-dogu/' title='Orta Doğu'>Orta Doğu</a>'dan!

Saudi Aramco veya resmi adıyla Saudi Arabian Oil Company, Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olarak öne çıkıyor. Petrol fiyatları rekor kırmaya devam ederken, Arap şirketin hisseleri de önemli oranda değer kazandı.

2020'nin ardından birinciliği tekrar ele geçiren Aramco'nun hisseleri bu yıl ham petrol ve doğal gaz fiyatları arttıkça yükselmeye devam etti. Apple'ın hisseleri yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybederken, Aramco bu süreçte değerlenmeye devam etti.

Apple artık dünyanın en değerli şirketi değil: Yeni lider Orta Doğu'dan!

Tüm dünyada enflasyon krizi devam ederken dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, bu soruna faiz oranlarını yükselterek yanıt verdi. Bu durum da ekonomik büyümenin yavaşlamasından korkan yatırımcıları riskli yatırımlardan uzaklaşmaya doğru itmiş durumda.

Peki siz Apple'ın yaşadığı değer kaybı ve Aramco'nun yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Merkez Bankası, Doğalgaz, Petrol, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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