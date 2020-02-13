Apple Beijing'deki bazı mağazalarını 14 Şubat'ta açacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Apple Beijing'deki bazı mağazalarını 14 Şubat'ta açacak - Son Dakika Ekonomi

Apple Beijing'deki bazı mağazalarını 14 Şubat'ta açacak

6 saat önce

Teknoloji şirketi Apple, Çin'in Başkenti Beijing'deki bazı mağazalarını 14 Şubat'tan itibaren kısaltılmış çalışma saatleri kapsamında yeniden açacak.

Apple Beijing'deki bazı mağazalarını 14 Şubat'ta açacak, System.String[]

Teknoloji şirketi Apple, Çin'in Başkenti Beijing'deki bazı mağazalarını 14 Şubat'tan itibaren kısaltılmış çalışma saatleri kapsamında yeniden açacak.

Şirket, Şubat başında COVID-19 (coronavirüs) salgını nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Analistler, 1,300'den fazla kişinin ölümüne sebep olan virüsün 2020'nin ilk mali çeyreğinde şirketin iPhone sevkiyatını olumsuz etkileyeceğini öngörüyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Şubat, Pekin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:43 Kaynak: DHA
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