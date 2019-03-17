Apple Büyük İhtimalle İos 13 ve Macos 10.15'i Ortaya Çıkaracak

Apple iOS 13 ve macOS 10.15'i Duyurabilir!

Apple iOS 13 ve macOS 10.15'i Duyurabilir!





Apple büyük ihtimalle iOS 13 ve macOS 10.15'i Ortaya Çıkaracak. WWDC19 Tarihi açıklandı.



Apple'ın bu yılki geliştiriciler konferansında işletim sistemlerinin yeni sürümlerini duyurması aslında çokta şaşırtıcı olmaz. Apple WWDC19 'un resmi olarak gerçekleştirileceği tarihi açıkladı.



Takvimlerinizi ayarlayın ve dünya çapındaki Worldwide Developer Conference WWDC 19 bu yıl 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, Apple'ın yazılım platformlarının yeni sürümlerini açıklayacağı çok günlü konferans – iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 ve daha fazlasını bizlere sunabilir. WWDC 19 San Jose'deki McEnery Kongre Merkezinde gerçekleşecek.



Apple'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada ise;



"WWDC 2019, açılış aşamasından en son Apple haberlerini, makine öğrenmesi, artırılmış gerçeklik, sağlık ve fitness gibi alanlarda yeni deneyimler yaratan geliştiricilerin atılım çalışmalarını sunarak kutlayacak."



Bilet fiyatları cep yakıyor. Etkinliğe katılmak isteyenler biletler 1.599 dolar.



Etkinlikten Neler Bekleniyor?





iOS, macOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinin en son sürümleri bekleniyor. iOS 13'te gece görüşü kolaylaştırmak adına bir karanlık modunda olacağı söyleniyor.



Ayrıca geliştiricilerin iOS uygulamalarını çok fazla ek çalışma yapmadan MAC uygulamalarına aktarmalarına izin verecek Project Marzipan ile ilgili gelişmeleri duymak çok daha ilginç olacak.



Ayrıca Apple'ın AR artırılmış gerçeklik ile ilgili çalışmalarının sonuç vermesi rOS adıyla yeni bir platformun işletim sistemiyle de karşılaşabiliriz.



Yeni Donanım?





MacBook Pro'lar geçtiğimiz Temmuz ayında güncellenmişti. iMac ise en son Aralık 2017, 21.5inç ve 27-inç iMAC'ler ise Haziran 2017 güncellendi. Macbook Air ve Mac Mini ise geçen sonbaharda yenilendi.



Yeni iPhone modellerinin ise bu etkinlikte duyurulması beklenmiyor. Apple bu konuda güncelleme yapmak için Eylül ayını bekliyor.



Mashable

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

Emekli Eğitim Görevlisi, 15 Yıldır Dağlarda Taş Arıyor

Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız