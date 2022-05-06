Apple çalışanları isyan bayrağını açtı! - Son Dakika

Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinde birisi olan Apple için hiç kuşkusuz Çin'in büyük bir payı bulunuyor. Ancak üretim hattında önemli bir yere sahip ülkenin koronavirüse karşı başlatmış olduğu savaş, üreticileri zor duruma sokuyor.

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Apple'ın Şanghay'daki çalışanları, kapalı döngü üretimden yakınıyor

Çin, koronavirüs salgınına karşı "sıfır tolerans" politikasını yürütmeye devam ediyor. Hal böyle olunca, vaka yaşanan bölgelerde yaşam durma noktasına geliyor. Öyle ki bu politika, birçok teknoloji üretimi yapan şirketleri olumsuz etkiliyor ve tepkilere neden oluyor. Öte yandan Çin'in ele aldığı bu politika sadece büyük şirketlerin eleştiri odağı olmadı.

Apple'ın Şanghay'da bulunan Quanta fabrikasındaki işçiler, "sıfır tolerans" politikası nedeniyle bir süredir fabrikada "Kapalı döngü üretim" denilen şekilde kısmi çalışmalarına devam ediyordu. Ancak uygulanan salgın önleme tedbirlerinden duyulan memnuniyetsizlik işçiler tarafından isyana neden oldu.

Şanghay Quanta'daki Shanghai Dafeng Electronics, 5 Perşembe akşamı işçi isyanı ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki bir süredir kapalı halde olan işçiler, ihtiyaçlarını giderebilmek için kurulan barikatları aşarak dışarı çıkmak istedi. Ülkede "Kapalı döngü üretim" politikasına olan tepkiler büyümeye devam ediyor.

Apple gibi Tesla da "Kapalı döngü üretim" için başvurmuş ancak istediği sonucu alamamıştı. Öte yandan Quanta'daki Shanghai Dafeng Electronics fabrikasında Apple, MacBook Pro üretimini gerçekleştiriyordu. İsyanların üretime etkisi şirketin merakla gözlemlediği konulardan birisi oldu.

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