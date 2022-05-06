Apple çalışanları isyan bayrağını açtı! - Son Dakika
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Apple çalışanları isyan bayrağını açtı!

06.05.2022 22:26
Apple çalışanları isyan bayrağını açtı!

Çin'in "sıfır koronavirüs" politikası, bazı şirketleri kapalı döngü üretime yönlendirdi. Ancak işçiler bu durumdan rahatsız.

Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinde birisi olan Apple için hiç kuşkusuz Çin'in büyük bir payı bulunuyor. Ancak üretim hattında önemli bir yere sahip ülkenin koronavirüse karşı başlatmış olduğu savaş, üreticileri zor duruma sokuyor.

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Apple'ın Şanghay'daki çalışanları, kapalı döngü üretimden yakınıyor

Çin, koronavirüs salgınına karşı "sıfır tolerans" politikasını yürütmeye devam ediyor. Hal böyle olunca, vaka yaşanan bölgelerde yaşam durma noktasına geliyor. Öyle ki bu politika, birçok teknoloji üretimi yapan şirketleri olumsuz etkiliyor ve tepkilere neden oluyor. Öte yandan Çin'in ele aldığı bu politika sadece büyük şirketlerin eleştiri odağı olmadı.

Apple çalışanları isyan bayrağını açtı!

Apple'ın Şanghay'da bulunan Quanta fabrikasındaki işçiler, "sıfır tolerans" politikası nedeniyle bir süredir fabrikada "Kapalı döngü üretim" denilen şekilde kısmi çalışmalarına devam ediyordu. Ancak uygulanan salgın önleme tedbirlerinden duyulan memnuniyetsizlik işçiler tarafından isyana neden oldu.

Apple çalışanları isyan bayrağını açtı!

Şanghay Quanta'daki Shanghai Dafeng Electronics, 5 Perşembe akşamı işçi isyanı ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki bir süredir kapalı halde olan işçiler, ihtiyaçlarını giderebilmek için kurulan barikatları aşarak dışarı çıkmak istedi. Ülkede "Kapalı döngü üretim" politikasına olan tepkiler büyümeye devam ediyor.

Apple çalışanları isyan bayrağını açtı!

Apple gibi Tesla da "Kapalı döngü üretim" için başvurmuş ancak istediği sonucu alamamıştı. Öte yandan Quanta'daki Shanghai Dafeng Electronics fabrikasında Apple, MacBook Pro üretimini gerçekleştiriyordu. İsyanların üretime etkisi şirketin merakla gözlemlediği konulardan birisi oldu.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Şanghay, Savaş, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Apple çalışanları isyan bayrağını açtı! - Son Dakika


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