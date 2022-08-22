Apple çalışanları, şirkete karşı isyan bayrağını açtı!

Bu ayın başlarında Apple, şirket çalışanlarını önümüzdeki ayın başından itibaren haftada üç gün ofise gelmeleri gerektiğini belirtmişti. Mevcut plan doğrultusunda personeller Salı, Perşembe ve duruma göre değişen haftanın üçüncü bir günü ofise gelecekler.

Apple çalışanlarından oluşan grup şirkete dilekçe yolladı

Ancak Apple çalışanları ise yeni çalışma planından memnun değil. Çalışanlar haftanın üç günü ofise gitmek yerine "evde esnek çalışma"yı uygun buluyor. Bu doğrultuda isteklerini dile getiren çalışanlar, bir dilekçe ile birlikte imza kampanyası başlattı.

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Apple, bir süredir çalışanlarını ofis ortamında çalışmaya geri döndürmek için uğraşıyor. Apple'ın CEO'su Tim Cook da ofiste çalışmanın, personel arasındaki işbirliğini artıracağı iddiasında. Çalışanlar ise CEO ile aynı fikirde değil.

Şirket çalışanlarından oluşan 'Apple Together' grubu, bazı çalışanların geleneksel ofis düzenlemelerinin dışında çalışırken "daha mutlu ve daha üretken" olduklarını belirtiyor. Bu şekilde çalışan personelin ofise gelme konusunda zorlanmaması gerektiğini belirten grup, Apple yetkililerinden saygı beklediklerini dile getirdi.

Apple Together, Apple'dan çalışanların çalışma düzenlemelerine karar vermek için özel yöneticiler ile çalışmasına izin vermesini istiyor. Ayrıca bu çalışanların "üst düzey onaylara" ve "karmaşık prosedürlere" tabi tutulmamalarını veya özel bilgi vermek zorunda kalmamaları da talep ediliyor.

Gönderilen dilekçede, Apple'ın çalışanlarına kendilerini rahat hissedebilecekleri esnek çalışmayı "yasaklama değil, teşvik etmesi" gerektiği belirtiliyor. Diğer yandan Apple'ın çalışanların haftada üç gün ofiste şahsen çalışmasına yönelik mevcut planı 5 Eylül'de başlıyor.

Pandeminin ardından birçok şirket uzaktan çalışma sistemine geçmişti. Ancak artık şirketler çalışanlarını ofislerinde görmek istiyor. Bakalım bu gelişmeler sonucunda Apple'ın kararı hangi yönde olacak? Peki siz evden esnek saatlerde çalışma düzeni hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.