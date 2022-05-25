Apple, çalışanlarının sendikalaşmasına karşı ilginç bir hamle yaptı! - Son Dakika
Üye Girişi

Apple, çalışanlarının sendikalaşmasına karşı ilginç bir hamle yaptı!

25.05.2022 10:36
Apple, çalışanlarının sendikalaşmasına karşı ilginç bir hamle yaptı!

Teknoloji devi Apple 'ın çalışanlarına sendikalaşma için kahve makinesi gönderdiği iddiaları ortaya çıktı! İşte detaylar..

Apple çalışanları, pandemi sonrası maaşlarına zam almadıklarından dolayı grev yapmaya gitmişti. Teknoloji devinden yanıt alamayan çalışanlar, daha sonra sendikalaşmak için imza toplamaya başladı. Firma çalışanları, sendikalaşma hareketini yüzde 70 oranında destekledi. İlk olarak bu harekete karşı bir açıklama yapmayan Apple'dan uzun süre sonra bir karşılık geldi. Şirket, sendikalaşmaya karşı mağazalarına birtakım hediye göndermeye başladı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple, çalışanlarına kahve makinesi göndermeye başladı!

Teknoloji devi Apple, çalışanlarının maaş isyanından sonra bir açıklama yapmadı. Firma, ilk olarak çalışanlarıyla toplantılar düzenledi ve markanın faydalarını överek duyurular yayınladı. Yine de bu konuda başarısız olan Apple 'ın şimdi de mağazalarına kahve makinesi göndererek çalışanlarının gönlünü almaya çalıştığı iddiaları ortaya çıktı. İddiayı Apple için sızıntı haberi yapan Mark Gurman, Twitter hesabından paylaştı.

Apple, çalışanlarının sendikalaşmasına karşı ilginç bir hamle yaptı!

Mark Gurman, Apple perakende genelinde sendikalaşma tartışmalarının artmasından sonra mağazalara kahve makinesi gönderdiğini dile getirdi. Ek olarak Apple çalışan şikayetlerinde kahve makinesi için herhangi bir eksiklik bulunmadığını belirtti.

Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı (WWDC) programı belli oldu!

Yayınlanan raporlara göre Apple mağaza çalışanları, saatlik 17 ve 30 dolar arası değişen maaş alıyor. Şirket ayrıca bütün çalışanlarına ağlık hizmetleri, okul ücreti ödemesi, ebeveyn izni, ücretli aile izni, yıllık hisse ödeneği dahil olmak üzere birtakım tazminat ve yan haklar veriyor.

Maaşlarından memnun olmayan çalışanlar, firmanın zam yaparak her çalışanın saatlik en az 30 dolar alması gerektiğini savunuyor. Pazarda büyük değeri olan Apple 'ın mağazalarına kahve makinesi gönderdiği iddiası ise sosyal medyada oldukça tartışıldı.

Apple, çalışanlarının sendikalaşmasına karşı ilginç bir hamle yaptı!

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple çalışanları, zam isteme ve sendikalaşma konusunda haklı mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
500
Apple 'Kendin Tamir Et' hizmeti, hayal kırıklığına uğrattı! Apple 'Kendin Tamir Et' hizmeti, hayal kırıklığına uğrattı!
Kaynak: Shiftdelete

Apple, dolar, Grev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple, çalışanlarının sendikalaşmasına karşı ilginç bir hamle yaptı! - Son Dakika


Son Dakika
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:55:24. #1.11#
SON DAKİKA: Apple, çalışanlarının sendikalaşmasına karşı ilginç bir hamle yaptı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement