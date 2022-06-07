Apple CarPlay evrim geçirdi! İşte yeni hali - Son Dakika
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Apple CarPlay evrim geçirdi! İşte yeni hali

07.06.2022 08:12
Apple CarPlay evrim geçirdi! İşte yeni hali

iPhone kullanıcılarını araç içinde yalnız bırakmayan Apple CarPlay, büyük bir evrim geçirdi. Yeni tasarımdan ilk detaylar haberimizde.

Araç içi navigasyonlar, son yıllarda inanılmaz değişimlere uğradı. Birkaç yıl önce sadece yol tarifi vermekten fazlasını yapamayan navigasyonlar, Apple CarPlay ve Android Auto ile değişime uğramıştı. Apple'ın epey efor sarfettiği ve tıpkı bir işletim sistemi gibi üzerinde durduğu Apple CarPlay, büyük bir değişim geçiriyor.

Bugün gerçekleşen WWDC 2022 etkinliğinde tasarım ve kullanıcı deneyimi konularında önemli iyileştirmeler yapıldı. Bunlardan belki de en büyüğü, Apple kullanıcılarının sürüş arkadaşı için geldi.

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Apple CarPlay için büyük değişiklikler yolda

CarPlay ilk yayınlandığından beri diğer Apple ürünlerinde gördüğümüze yakın bir tasarım sundu. Apple ekosisteminin önemli bir parçası olan bu navigasyon sistemi, yepyeni bir tasarıma bürünüyor. Önde gelen otomobil üreticileriyle kurulan ortaklığın sonucu olarak, aracınızı kontrol merkezine benzer bir arayüzden tamamen kontrol edebileceksiniz.

Apple CarPlay evrim geçirdi! İşte yeni hali

Apple CarPlay evrim geçirdi! İşte yeni hali

Apple CarPlay evrim geçirdi! İşte yeni hali

Yeni tasasrımın, kullanıcı deneyimine en büyük katkısı özelleştirilebilirlik oldu. Ekranınızda görmek istediğiniz renkleri, yazı tiplerini ve duvar kağıtlarını değiştirerek diğer yerleşik uygulamalarla entegre çalışan bir CarPlay elde edebiliyorunuz. Yansıtılan yeni tasarım anlayışında iOS 16'ya birkaç kez göz kırpılıyor ve bu da Apple ekosisteminin kalanıyla iyi uyuşuyor.

CarPlay'in en büyük iddialarından biri, Apple ekosisteminin geri kalanıyla uyumlu olmasıydı. Yeni arayüz, Apple Home ve Apple Music gibi servislere daha sıkı sarılıyor ve arayüzün her köşesinde bu servislerin kolay erişilebilirliği, kendini belli ediyor.

CarPlay'in zenginleştirilmiş deneyimi, önde gelen markaların gelecek yılki otomobillerinde mevcut olacak:

Apple CarPlay evrim geçirdi! İşte yeni hali

Bu üreticiler, gelecek yıl piyasaya sürecekleri otomobillerde Apple CarPlay'in en yeni halini bulunduracak. Bu listeye ilerleyen zamanlarda yeni üreticiler de eklenebilir. Ancak, ülkemizde en çok satan üreticileri zaten burada görebildiğimiz için memnunuz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Apple CarPlay evrim geçirdi! İşte yeni hali - Son Dakika

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