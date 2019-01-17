Son Dakika Haberleri: Apple Ceo'su Gizlilik Yasaları İçin Sıkılaştırma Çağrısı Yaptı

Apple Ceo'su Gizlilik Yasaları İçin Sıkılaştırma Çağrısı Yaptı

53 dakika önce

– Apple CEO'su Tim Cook, tüketici verilerinin korunmasının önemine işaret ederek, veri gizliliği konusunda kapsamlı bir federal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Apple Ceo'su Gizlilik Yasaları İçin Sıkılaştırma Çağrısı Yaptı, System.String[]
– Apple CEO'su Tim Cook, tüketici verilerinin korunmasının önemine işaret ederek, veri gizliliği konusunda kapsamlı bir federal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Cook, aynı zamanda teknoloji şirketlerine de seslenerek, daha az veri toplanması ve verilerin erişilebilirliği ve kamuya açılması konusunda kurallar getirilmesi gerektiğini belirtti.

Cook, veri gizliliği konusunda pek çok ihlalin "görünmez" olduğunu ve ciddi sayıda perakendecinin müşteri verilerini "veri simsarlarına" sattıklarını duyurdu ve bu şirketlerin Federal Ticaret Komisyonu'na kayıt edilerek şeffaflık sağlanması gerektiğini söyledi.

Cook, "Anlamlı ve kapsamlı bir federal gizlilik mevzuatı, tüketicileri yalnızca verilerinin kontrolüne getirmeyi amaçlamamalı, aynı zamanda perde arkasındaki verilerinizde ticaret yapanlara da ışık tutmalıdır" dedi ve ekledi, "Teknoloji, dünyayı daha iyi bir şekilde değiştirmeye devam etme potansiyeline sahip, ancak bu potansiyeli, onu kullanan insanların tam inancı ve güveni olmadan asla elde edemez" dedi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:53 Kaynak: DHA

Tim Cook, CEO, Apple, Ekonomi
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