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Apple CEO'su Tim Cook 2021 Yılında Ne Kadar Kazandı? - Son Dakika

Apple CEO'su Tim Cook 2021 Yılında Ne Kadar Kazandı?

10.01.2022 05:12
Apple CEO'su Tim Cook 2021 Yılında Ne Kadar Kazandı?

Apple şirketinin 2011 yılından beri CEO'luk görevini yürüten Tim Cook, toplam 98,7 milyon dolar kazandığı bildirildi. Cook, Ağustos 2011'de CEO'luğa terfi ettiğinden bu yana ilk kez bir öz sermaye ödülü verildi.

Apple şirketi, her yıl kazancını artıralar gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Şirket yeni ürünleri ve kendi geliştirdiği yazılımları ile her zaman kullanıcıların gözbebeği durumundadır.

Tabiki şirketin CEO'sunun da ne kadar kazandığı merak konusu oluyor. Apple CEO'su Tim Cook, 2021'de taban maaş, hisse senedi ve diğer tazminatlarda toplam 98,7 milyon dolar kazandı.

Cook'un teşvikleri arasında güvenlik ve özel uçuşlar gibi öğeler de yer alıyor. Cupertino tabanlı şirket, güvenlik nedeniyle CEO'sunun ticari uçaklarda uçmasına izin vermiyor. Apple'ın SEC'e yaptığı dosyada, toplam maaşının 2020'deki 14 milyon dolarlık maaşından fazla olduğu ortaya çıktı. Tim Cook, 2011 yılında Apple'ın CEO'luğunu devraldı. Şirkete yaklaşık 10 yıldır öncülük ediyor.

Apple CEO'su Tim Cook 2021 Yılında Ne Kadar Kazandı?

Apple CEO'su Tim Cook 2021 Yılında Ne Kadar Kazandı?

Apple'ın SEC dosyasına göre Cook, şirketin finansal ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini tamamlamak için 12 milyar dolar olmak üzere 3 milyon dolar temel maaş kazandı. Ek olarak, 712.488 $ özel jet seyahati, 630.630 $ güvenlik, 23.077 $ tatil, 17.400 $ dahil olmak üzere 1.39 milyon $ tazminat aldı. Ayrıca 82.35 milyon dolara kadar hisse senedi ödülü kazandı.

Apple'ın 2021'de kayda değer bir büyüme kaydettiğini belirtiyor. Çip sorunu ve covid korkusu birçok şirket için büyük sorun olurken, Apple şirketinin satışlarını çok fazla etkilemedi.

Tam olarak Apple, yüzde 33 gelir artışı ve 365 milyar dolarlık satış bildirdi.

Apple CEO'su Tim Cook 2021 Yılında Ne Kadar Kazandı?

Yapılan açıklamada "Apple için dikkate değer bir on yıl oldu ve 2021'de Tim Cook'a Ağustos 2011'de CEO'luğa terfi ettiğinden bu yana ilk kez bir öz sermaye ödülü verildi" denildi. Cook dışında diğer Apple yöneticileri Luca Maestri, Kate Adams, Jeff Williams ve Deirdre O'Brien 26 milyon ila 27 milyon dolar arasında tazminat aldı.

CNBC'de yer alan bir rapor, Cook'un hisse senedi ödüllerinin, Apple'ın 2021'deki performansı ve Cook'un aynı yıl Apple'ın büyümesine nasıl katkıda bulunduğu dikkate alınarak belirlendiğini ortaya koydu. 2014'te Apple CEO'su, o dönemde verilen hisse senedi ödüllerini içermeyen toplam 14,8 milyon dolar aldı. Ağustos ayında yayınlanan bir Bloomberg raporu, ABD'deki en yüksek ücretli sekizinci CEO olarak sıraladı. Şu anda, Tesla CEO'su Elon Musk, 200 milyar serveti ile dünyanın en yüksek ücretini kazanan CEO'su olarak ön planda olmaya devam ediyor.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Apple CEO'su Tim Cook 2021 Yılında Ne Kadar Kazandı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apple CEO'su Tim Cook 2021 Yılında Ne Kadar Kazandı? - Son Dakika
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