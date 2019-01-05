Son Dakika Haberleri: Apple, Ces 2019'u Android Telefon Üreticilerine Göndermeli Bir Reklam ile Trolledi

Apple, Ces 2019'u Android Telefon Üreticilerine Göndermeli Bir Reklam ile Trolledi

1 saat önce

CES 2019'a katılmayan Apple, verdiği bir reklam ile herkesi şaşırttı.

Apple, Ces 2019'u Android Telefon Üreticilerine Göndermeli Bir Reklam ile Trolledi, System.String[]
Yıllardır CES fuarına hiçbir şekilde katılım göstermeyen Apple, bu yıl ilginç bir hamleyle karşımıza çıktı. Fuar için ABD'nin Las Vegas eyaletine gidenler, fuar alanından görülebilen bir binanın duvarında Apple'ın reklamını gördü.

"Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" sloganı, Las Vegas ile özdeşleşen en önemli şeylerden biri. Apple da "iPhone'unuzda olan her şey, iPhone'unuzda kalır" diyerek, Android telefon üreticilerinin güvenlik konusunda yetersiz olduğu göndermesinde bulundu.




Güvenlik konusuna her zaman önem verdiğini söyleyen Apple, kullanıcı verilerinden değil; sattığı donanım ve yazılım ürünlerinden para kazandığını her zaman belirtiyor. Yani Apple'ın, diğer üreticilerin kullanıcı verilerini satarak para kazandığını iddia ettiğini söyleyebiliriz. Kullanıcı verilerini FBI ile paylaşmayı bile defalarca reddeden Apple'ın bu reklam kampanyasına diğer üreticilerden cevap gelecek mi, hep beraber göreceğiz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:36 

Las Vegas, Apple, Teknoloji
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