Apple Çin'de faaliyetlerini durdurduğu 29 mağazayı açtı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Apple Çin'de faaliyetlerini durdurduğu 29 mağazayı açtı - Son Dakika Ekonomi

Apple Çin'de faaliyetlerini durdurduğu 29 mağazayı açtı

6 saat önce

Teknoloji şirketi Apple, Covid-19 salgını sebebiyle çalışmalarını durdurduğu Çin ana karasında bulunan toplam 42 mağazasından 29'unun faaliyetlerine yeniden başladı.

Apple Çin'de faaliyetlerini durdurduğu 29 mağazayı açtı, System.String[]

Teknoloji şirketi Apple, Covid-19 salgını sebebiyle çalışmalarını durdurduğu Çin ana karasında bulunan toplam 42 mağazasından 29'unun faaliyetlerine yeniden başladı.

Şirketin operasyonları ise henüz normale dönmedi. Apple'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, açılan mağazaların çoğunda sınırlı çalışma saatleriyle hizmet verildiği belirtildi.

Firma, Şubat başında Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle bölgede yer alan mağazalarının faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Şirket geçen hafta yaptığı açıklamada da salgının 2020 ilk çeyrek hasılatını olumsuz etkileyeceğini belirterek söz konusu dönem için tahminleri olan 63-67 milyar dolar kar hedefini tutturayacaklarını açıklamıştı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
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