Apple, Çin'i kızdıran uygulamayı kaldırdı
1 saat önce
Apple, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak görüntüleyen uygulama "HKmap.live"ı mobil satış mağazası "Apple Store"dan kaldırdığını duyurdu.
Apple, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak görüntüleyen uygulama "HKmap.live"ı mobil satış mağazası "Apple Store"dan kaldırdığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:41
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