Son Dakika Haberleri: Apple, Çin'i kızdıran uygulamayı kaldırdı
Son Dakika Ekonomi Apple, Çin'i kızdıran uygulamayı kaldırdı

Apple, Çin'i kızdıran uygulamayı kaldırdı

1 saat önce

Apple, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak görüntüleyen uygulama "HKmap.live"ı mobil satış mağazası "Apple Store"dan kaldırdığını duyurdu.

Apple, Çin'i kızdıran uygulamayı kaldırdı, System.String[]

Apple, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak görüntüleyen uygulama "HKmap.live"ı mobil satış mağazası "Apple Store"dan kaldırdığını duyurdu.

Apple Store, Hong Kong, Apple, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:41 
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