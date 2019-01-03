Apple ciro beklentisini düşürdü
1 saat önce
Apple, zayıf iPhone satışları nedeniyle ilk çeyrek ciro beklentisini aşağı yönlü revize etti.
Apple
, zayıf iPhone satışları nedeniyle ilk çeyrek ciro beklentisini aşağı yönlü revize etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:30
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