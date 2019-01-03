Son Dakika Haberleri: Apple ciro beklentisini düşürdü

Apple ciro beklentisini düşürdü

1 saat önce

Apple, zayıf iPhone satışları nedeniyle ilk çeyrek ciro beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Apple ciro beklentisini düşürdü, System.String[]
Apple, zayıf iPhone satışları nedeniyle ilk çeyrek ciro beklentisini aşağı yönlü revize etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:30 

Apple, Ekonomi
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