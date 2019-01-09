Apple / Cook: Çin Ekonomisindeki Düşüş Geçici
1 saat önce
– Apple CEO'su Tim Cook, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Çin ekonomisi üzerindeki yükü artırmasıyla yaşanan keskin düşüşün geçici olacağına inandığını belirtti.
– Apple CEO
'su Tim Cook
, ABD
ve Çin
arasındaki ticaret savaşlarının Çin ekonomisi üzerindeki yükü artırmasıyla yaşanan keskin düşüşün geçici olacağına inandığını belirtti.
CNBC'ye konuşan Cook, anlaşmanın iki ülkenin yararına olacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi ve "Küresel ekonominin güçlenmesi için ABD ve Çin ekonomilerinin güçlenmesi gerek" dedi.
Cook ayrıca Apple'ın sağlık alanına yoğunlaşacağını belirtti ve "İnanıyorum ki gelecekete Apple'ın insanlığa en büyük katkısı düşünüldüğünde akla sağlık gelecek" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:57 Kaynak: DHA
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