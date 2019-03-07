Apple/cook: Kodlama Eğitimi Üniversite Öncesi Zorunlu Olmalı
1 saat önce
– ABD Başkanı Trump'ın iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Apple CEO'su Tim Cook, kodlama eğitiminin üniversite öncesinde zorunlu olması gerektiğini söyledi.
– ABD
Başkanı Trump
'ın iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Apple CEO
'su Tim Cook
, kodlama eğitiminin üniversite öncesinde zorunlu olması gerektiğini söyledi.
Apple şirket kültüründe, başarı için dört yıllık bir üniversite diplamasının şart koşulmadığını belirten Cook, insanların "ufuklarını genişletmeleri için" kodlamanın çok önemli bir vasıf olduğunu söyledi.
Cook, Apple'ın ünivcersitelerle birlikte yürüttüğü kodlama programının başarılı bir şekilde sürdüğünü ve bu konuda hükümet, özel sektör ve eğitim sisteminin güçlerini birleştirmesi gerektiği söyledi. Cook, kodlamanın üniversite öncesinde öğretilmesi gerektiğinin altını çizdi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:13 Kaynak: DHA
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