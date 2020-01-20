Apple/Cook: Küresel kurumsal vergi sisteminde değişimler gerekiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Apple/Cook: Küresel kurumsal vergi sisteminde değişimler gerekiyor - Son Dakika Ekonomi

Apple/Cook: Küresel kurumsal vergi sisteminde değişimler gerekiyor

6 saat önce

Apple Ceo'su Tim Cook, küresel kurumsal vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gereketiğini söyledi.

Apple/Cook: Küresel kurumsal vergi sisteminde değişimler gerekiyor, System.String[]

Apple Ceo'su Tim Cook, küresel kurumsal vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gereketiğini söyledi.

İrlanda'nın Başkendi Dublin'de düzenlenen bir törende ödül alırken bir konuşma yapan Cook, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) küresel vergi reformu konusunda bir çözüm geliştirebileceğini umduğunu vurguladı.Birçok ülkede faaliyet gösteren şirketleri vergilendirmenin oldukça karmaşık olduğunu vurgulayan Cook, vergilendirme prosedürlerinin yansız olmaları gerektiğinin altını çizdi.


Apple, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyanın en zengini unvanı el değiştirdi! İşte dünyanın en zengin insanı
Yangınlarla mücadele eden Avustralya'yı bu kez dolu ve kum fırtınası vurdu Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:06:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Apple/Cook: Küresel kurumsal vergi sisteminde değişimler gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]