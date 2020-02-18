Apple Covid-19 nedeniyle hedeflerinin gerisinde kalacak - Son Dakika
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Apple Covid-19 nedeniyle hedeflerinin gerisinde kalacak

7 saat önce

Apple, Covid-19 salgınına bağlı olarak, Mart'ta sona erecek çeyrek dönemde satışlarının üç hafta önce ilan edilen hedefleri yakalamaktan çok uzak olduğunu açıkladı.

Apple Covid-19 nedeniyle hedeflerinin gerisinde kalacak, System.String[]

Apple, Covid-19 salgınına bağlı olarak, Mart'ta sona erecek çeyrek dönemde satışlarının üç hafta önce ilan edilen hedefleri yakalamaktan çok uzak olduğunu açıkladı.

Apple açıklamasında, Çin'deki Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan üretim tesislerinde, iPhone ve diğer elektronik aletlerin üretiminin yeniden başladığı, ancak üretimin beklenenden yavaş ilerlediği vurgulandı ve bunun satış için daha az iPhone'un hazır olacağı anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Çin'de bazı Apple mağazalararının hala kapalı olduğu ve diğerlerinin de kısaltılmış sürelerle çalıştığına işaret edilerek, bu durumun da ilk çeyrekte satışlara zarar vereceğinin altı çizildi.

Apple, Ocak ayında yaptığı açıklamada Mart'ta sona erecek çeyrekte dünya genelinde cirosunun 63-67 milyar dolar olacağını öngörmüştü.


Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:23 Kaynak: DHA
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