Apple'da moraller bozuk: 13. nesil Intel işlemciler rakipsiz kalabilir!

Geçtiğimiz dönemde M1 serisi işlemcilerin profesyonellere hitap eden versiyonu olan M1 Pro, M1 Ultra ve M1 Max modellerini tanıtan Apple, kendi klasmanında sektörün en iyisi olduğunu söyledi. Fakat Intel, 13. nesil işlemcileriyle birlikte bu lafın altında kalmayacağını açıkça ortaya koyuyor.

13. nesil Intel işlemciler, selefinden yüzde 40 daha hızlı olacak!

Apple, son dönemde M serisi çipleriyle işlemci pazarına oldukça sağlam bir giriş yaptı. Hem CPU hem de GPU tarafında rakiplerini açık ara geride bırakmış olsa da karşısında Intel gibi 50 yıldır pazarı domine eden dişli bir rakip var.

Hatta Intel, son çıkan 12. nesil i9-12900H işlemcisiyle bile Apple'ın gözdesi M1 Max'i çoğu testte geride bırakmayı başardı. Fakat Apple, performans dışında güçlü bir argümana daha sahip. O da bir diğer önemli kriter olan güç tüketimi.

İşlemci pazarının yeni lideri belli oldu!

Biraz önbilgi oluşturması açısından işlemcilerin yüksek elektrik beslemesiyle soğuk ortamlarda daha iyi çalıştığını belirtelim. Örneğin kullandığınız bilgisayarda bir oyun açtığınızda hem işlemci hem de ekran kartının güç tüketimi 3-4 katına kadar çıkabilir. Bu sırada yüksek oranda elektrik çektiği içinde ısınır. Hayatımızdan bir türlü çıkaramadığımız fanlar da tam olarak bu noktada devreye giriyor.

Apple, hem M1 hem de geçtiğimiz hafta tanıttığı M2 işlemcisinde güç tüketimini rakiplerinin çok daha altında tutmayı başardı. Bu sayede cihazlarından fanları temelli olarak çıkartabildi. Dolayısıyla bazı rakip işlemciler daha iyi performans sergiliyor olsa da bunu en az 1.5- 2 kat (M2 serisine kıyasla 4 kat) daha fazla güç tüketerek başarıyor.

Fakat Intel, 13. nesil işlemcileriyle tüm bu tartışmaları sonlandırmaya hazırlanıyor. Zira şirketin iddiasına göre tanıtacağı bu yeni seri, mevcut 12. nesil çiplerine kıyasla yüzde 40 daha iyi performans verecek. Ayrıca güç tüketimi de daha düşük olacak. Fakat M serisine kıyasla daha yüksek güç tüketeceğini varsaysak bile performans anlamında neredeyse yüzde 50 oranında önüne geçecek.

Tabii Apple'ın da M1'e kıyasla yüzde 20'ye varan daha düşük güç tüketimine sahip M2 serisi üzerinde bazı planları var. Tabii bu yıl içerisinde hayata geçirmesi oldukça zor. Fakat M2 Pro, Ultra ve Max modelleriyle birlikte Intel'e gereken yanıtı vermeye hazırlanıyor.

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