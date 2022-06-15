Apple'da tehlike çanları: 1 trilyon dolarlık kayıp!

Geçtiğimiz yıl Apple hisseleri büyük bir ivmelenmeyle yukarı doğru çıkıyordu. Hatta 2022 yılına girdiğimizde borsada 182.90 dolardan işlem görürken, 3 trilyon dolara ulaşan değeriyle dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

Fakat çip krizinden tedarik zincirindeki problemlere, Ukrayna- Rusya savaşından hammadde madenciliğine ve son dönemde ise küresel ekonomik kriz ile yükselen enflasyon gibi çeşitli nedenlerden dolayı yalnızca 6 ay içerisinde değerinin yüzde 25'ini kaybetti. Bununla birlikte geçtiğimiz Mayıs ayında da liderlik koltuğunu petrol ve doğal gaz üreticisi Saudi Aramco'ya kaptırdı.

Apple hisseleri dibi vurdu: İşte dünyanın en değerli şirketleri!

Apple hisseleri her geçen gün düşmeye devam ediyor. Öyle ki yaklaşık bir ay önce toplam değeri 2.37 trilyon dolara kadar düşen şirketin günümüzdeki değeri 2.17 trilyon dolar. Bu aralıkta 200 milyar dolar ( Elon Musk'ın toplam serveti kadar) kayıp yaşandığını görüyoruz.

Fakat şirket bu konuda rahat bir tutum sergiliyor. Zira uzun zamandır yatırım yaptığı ar-ge geliştirmelerinden olumlu sonuçlar almaya başladı. Yeni nesil işlemciler (M1 serisi) geldikten sonra iPad ve MacBook modellerinde satışlar yükseldi. Bu yıl da (M2 ile birlikte) aynı şekilde devam etmeyi planlıyor.

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Ayrıca mobil tarafta da iPhone 11 serisinden sonra satışlarını sürekli olarak artırdı. Yalnızca bu yıl küresel sorunlar nedeniyle üretimden çıkacak cihaz sayısını azaltmış olsa da hala hem ürün başına düşen hem de toplam karda en çok kazanan şirket konumunda yer alıyor. Yani Apple'ın söylediğine göre kriz yumuşadıkça tekrar eski konumunu kazanacak.

Öte yandan 3 trilyon dolara ulaşan piyasa değerinin şu anda düşüş sürecine devam ettiğini ve yakında 2 trilyon doların bile altına gerileyebileceğini belirtelim. Yani bahsedilen kriz kısa süreli olmayacak. Fakat buna rağmen en değerli teknoloji şirketi olduğunu ve genel listede 2. sırada yer aldığını söyleyelim.

En değerli 30 şirket:

Saudi Aramco – 2.255 trilyon dolar

Apple – 2.170 trilyon dolar

Microsoft – 1.864 trilyon dolar

Alphabet (Google) – 1.428 trilyon dolar

Amazon – 1.062 trilyon dolar

Tesla – 696.56 milyar dolar

Berkshire Hathaway – 621.27 milyar dolar

Tencent – 462.78 milyar dolar

TSMC – 459.25 milyar dolar

Meta Platforms (Facebook) – 449.76 milyar dolar

Johnson & Johnson – 448.60 milyar dolar

UnitedHealth – 435.80 milyar dolar

Visa – 412.36 milyar dolar

Exxon Mobil – 403.70 milyar dolar

NVIDIA – 403.05 milyar dolar

Kweichow Moutai – 350.86 milyar dolar

JPMorgan Chase – 340.49 milyar dolar

Walmart – 328.74 milyar dolar

Chevron – 327.59 milyar dolar

Procter & Gamble – 323.04 milyar dolar

Samsung – 316.41 milyar dolar

Mastercard – 315.67 milyar dolar

Nestlé – 297.65 milyar dolar

Home Depot – 296.84 milyar dolar

LVMH – 288.31 milyar dolar

Alibaba – 280.23 milyar dolar

Eli Lilly – 276.38 milyar dolar

Roche – 268.80 milyar dolar

Pfizer – 267.30 milyar dolar

Coca-Cola – 262.53 milyar dolar

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