Apple'dan AirPods Pro 2 ile ilgili üzen karar - Son Dakika
Üye Girişi

Apple'dan AirPods Pro 2 ile ilgili üzen karar

24.05.2022 16:36
Apple'dan AirPods Pro 2 ile ilgili üzen karar

Apple analisti Ming-Chi Kuo, AirPods Pro 2 modelinin Lightning şarj girişiyle piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Apple, ilk AirPods Pro modelini 2019 yılında kullanıcıların beğenisine sundu. Sızıntılara göre, merakla beklenen AirPods Pro 2 modeli bu yıl tanıtılacak.

AirPods Pro 2, Lightning girişine sahip olacak

Apple, ABD ambargosu nedeniyle üretim tesislerini Çin'den Vietnam'a taşıdı. 2022'nin ikinci yarısında seri üretime geçeceği belirtilen AirPods Pro 2 modeli de Vietnam tesislerinde üretilecek. Wall Street Journal da benzer şekilde Apple'ın üretimi Çinden Vietnam ve Hindistan'a kaydırmak için çalışma yürüttüğünü açıklamıştı.

AirPods Pro, Apple'ın başını derde soktu!

Apple analisti Ming-Chi Kuo, AirPods Pro 2 modeli hakkında yeni bilgiler paylaştı. Kuo, AirPods Pro 2 modelinde Type-C yerine Lightning girişi kullanılacağını belirtti.

Apple'dan AirPods Pro 2 ile ilgili üzen karar

iPhone 15 hakkında açıklama yapan Kuo, şirketin iPhone 15 ailesini Type-C girişi ile denediğini ifade etmişti. Ancak şirketin Type-C girişi ile ne zaman kullanıcıların karşısına çıkacağı henüz bilinmiyor.

Sızdırılan bilgiler arasında AirPods Pro 2 modelinin yeni tasarımla tanıtılacağı yer alıyor. Ayrıca yeni modelde sağlık ve spor takibi gibi özelliklerin de olacağı belirtiliyor. Apple Music'te kullanıcılara sunulan Kayıpsız Müzik özelliğinin AirPods Pro 2 tarafından destekleneceği tahmin ediliyor.

Siz sızdırılan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Quad, Doğu ve Güney Çin denizlerinde provokatif eylemlere karşı çıkıyor Quad, Doğu ve Güney Çin denizlerinde provokatif eylemlere karşı çıkıyor Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü: Abd, Çin'i Kontrol Altına Almak İçin 'Taiwan Kartını' Kullanarak Ateşle Oynuyor Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü: Abd, Çin'i Kontrol Altına Almak İçin 'Taiwan Kartını' Kullanarak Ateşle Oynuyor
Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple'dan AirPods Pro 2 ile ilgili üzen karar - Son Dakika


Son Dakika
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:02 Mahalleleri bayraklarla donatıldı! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin isimleri belli oldu!
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:30:44. #1.11#
SON DAKİKA: Apple'dan AirPods Pro 2 ile ilgili üzen karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement