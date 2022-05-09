Apple'dan alkollü sürücüler için hayat kurtaran özellik! - Son Dakika
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Apple'dan alkollü sürücüler için hayat kurtaran özellik!

09.05.2022 20:26
Apple'dan alkollü sürücüler için hayat kurtaran özellik!

Hayatın birçok alanında üretim yapan Apple, alkollü sürücüler için geliştirdiği yeni özellik için patent başvurusunda bulundu.

Teknoloji ekosistemi denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden birisi olan Apple, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefonlardan otomobil dünyasına kadar birçok alanda girişimleri bulunan şirket, ilginç ve bir o kadar da önemli bir uygulama başlatmayı planlıyor.

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Alkollü sürücü araca bindiğinde iPhone, anahtar görevi görerek aracı kilitleyecek

Apple, çok ilginç bir patent başvurusuyla gündeme geldi. Patently Apple tarafından ortaya çıkarılan bu patente göre şirket, iPhone cihazlarına yerleşik bir alkol ölçer özelliği ekleyecek. Eklenen bu özellikle birlikte alkollü olarak direksiyon başına geçen kişiler için farklı bir uygulama gerçekleştirilecek.

Apple'dan alkollü sürücüler için hayat kurtaran özellik!

Apple, akıllı telefon ve akıllı saat gibi ürünlerine araba anahtarı görevi gören bir uygulama üzerinde çalışıyor. Eğer iki patenti alabilirse şirket, alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen kişileri algılayacak. Ardından iPhone, Apple Watch gibi ürünlerde bulunacak anahtar özelliği ile arabayı kilitleyecek.

Alkollü araba kullanmanın önüne geçmek için yapılacak olan bu sistem, yüksek alkol düzeyini algılayabilecek. Ek olarak bu özelliğin ne kadar işlevsel olacağı alkol derecesini hangi doğruluk payıyla ölçeceği bilinmiyor. Ancak şirket, bu sistemi geliştirmek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Apple'dan alkollü sürücüler için hayat kurtaran özellik!

Öte yandan Apple, son dönemde çıkardığı ürünlerinde ağırlıklı olarak insan sağlığı üzerinde duruyor. Öyle ki Apple Watch akıllı saatlerinde kalp sağlığı, tansiyon ölçer ve fitness verileri gibi önemli özellikler üzerinde yoğunlaşıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Otomobil, Patent, Alkol, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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