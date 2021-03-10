Apple'dan Almanya'ya 1 milyar eurodan fazla yatırım - Son Dakika

Apple'dan Almanya'ya 1 milyar eurodan fazla yatırım

10.03.2021 19:35
Apple'dan Almanya'ya 1 milyar eurodan fazla yatırım, System.String[]

Teknoloji devi Apple Almanya'ya 1 milyar eurodan fazla yatırım yapacak.

Teknoloji devi Apple Almanya'ya 1 milyar eurodan fazla yatırım yapacak. Bavyera bölgesinin şirketin Avrupa'daki çip tasarım merkezi olması planlanıyor.Dünyaca ünlü Amerikan teknoloji devi Apple, Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan araştırma ve geliştirme bölümlerinin Avrupa Çip Tasarım Merkezine dönüştürülmesinin hedeflendiğini duyurdu.

Bu kapsamda 1 milyar eurodan fazla yatırım yapmayı planladığını açıklayan şirket, 2019 yılında çip devi Intel'in Kirchheim yakınlarındaki akıllı telefon modem çip teknolojisi tesisini satın alarak, Avrupa'daki en büyük geliştirme merkezine dönüştürmüştü. Söz konusu tesiste halihazırda 40 ülkeden bin 500 mühendis çalışıyor. Apple'ın Almanya'nın tamamında ise yaklaşık 4 bin çalışanı bulunuyor.

Apple, iPhone, iPad ve Mac ürünleri için çipleri daha önce sadece Qualcomm ve Intel'den alıyordu. Ancak son yıllarda şirket kendi çipini üretmek adına birçok adım attı. Bavyera'daki geliştirici ekip Apple'ın ürünlerinde kendi geliştirdiği çipleri kullanmasını hedefliyor.

Bavyera'daki tesislerde bu hedefle yapılacak dönüşümler kapsamında üç yıl içinde 1 milyar eurodan fazla yatırım yapılması planlanıyor. Apple CEO'su Tim Cook Münih'teki ekibin 5G teknolojisinde keşfedecekleri yenilikleri sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "Münih 40 yıldır Apple'ın yuvası. Biz bu şehre ve Almanya'ya beraber başardıklarımız için minnettarız ve önümüzde uzanan yolu dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kirchheim'daki geliştirme laboratuvarlarının yanında Apple, Münih şehir merkezindeki 30 bin metrekarelik merkezini de genişletiyor.

dpa/ SSB,ET

(c)

Apple'dan Almanya'ya 1 milyar eurodan fazla yatırım

Bavyera, Yatırım, Almanya, Apple, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Apple'dan Almanya'ya 1 milyar eurodan fazla yatırım - Son Dakika Ekonomi


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