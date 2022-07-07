Apple'dan ekstrem sporlara uygun akıllı saat! - Son Dakika
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Apple'dan ekstrem sporlara uygun akıllı saat!

07.07.2022 13:00
Apple'dan ekstrem sporlara uygun akıllı saat!

Apple'ın ekstrem sporlara uygun akıllı saati Apple Watch Extreme Sports hakkında yeni detaylar çıktı. İşte ayrıntılar!

Apple, yakında Watch Series 8'i vitrine çıkaracak. Son dönemde ortaya çıkan sızıntılar, akıllı saatin bir de ekstrem sporlara uygun ve sağlamlığıyla ön plana çıkan versiyonunun olacağı yönünde. Henüz cihaz hakkında fazla bilgi olmasa da kaynaklar sayesinde teknik detayların netleşmeye başladığını söylemek mümkün. Son olarak Apple Watch Extreme Sports olarak adlandırılması beklenen ürünle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Apple Watch Extreme Sports kullanıcılara neler sunacak?

Bloomberg analisti Mark Gurman, yaklaşan Apple Watch Extreme Sports hakkında önemli teknik detayları paylaştı. Gurman'a göre akıllı saat, Apple Watch modellerinden yüzde 7 oranında daha büyük bir ekranla gelecek. Ayrıca panelin kabaca 410 x 502 piksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.

Apple'dan ekstrem sporlara uygun akıllı saat!

Akıllı saatin ekranının büyük olma nedenlerinden birisi de kullanıcılara daha fazla veri göstermesi şeklinde ifade edildi. Öte yandan paneli normal modellere kıyasla daha dayanıklı olacak. Kasasının da benzer bir yol izlemesi söz konusu. Zira burada alüminyumdan daha dayanıklı bir malzeme -metal- ön plana çıkıyor.

Apple, akıllı saat modellerinde bir ilke imza atıyor!

Ekstrem sporlara uygun konsepti, cihazın pilini de doğrudan etkileyecek. Henüz spesifik bir detay olmasa da daha büyük bir bataryayla geleceği söyleniyor. Ayrıca GPS, yükseklik ve hava durumu gibi işlevlerin ön plana çıkması bekleniyor. Bu da tırmanma, kayak ve trekking gibi sporlarda kullanıcı deneyimini artıracak.

Apple Watch Series 8'de yer alacağı belirtilen yerleşik sıcaklık sensörü bu modelde de bulunacak. Bu sayede kullanıcılar, ateşleri normalden yükseğe çıkması durumunda saat tarafından uyarılacak. Özellik, standart termometrelerdeki gibi vücut sıcaklığını doğrudan okumayacak. Bunun yerine belirli bir seviyenin üzerine çıktığında kullanıcısının uyarıyor.

Son olarak Mark Gurman, akıllı saatin bu yılın sonlarına doğru tanıtılacağını iddia etti. Ayrıca fiyatlandırma konusunda da fazla mütevazi olmayacağını söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Watch Extreme Sports, beklentileri karşılar mı? Yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Apple Watch, Bloomberg, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple'dan ekstrem sporlara uygun akıllı saat! - Son Dakika

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