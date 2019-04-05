Son Dakika Haberleri: Apple'dan En Küçük Telefon; İphone Xe

Apple'dan En Küçük Telefon; İphone Xe

33 dakika önce

Apple'ın Eylül ayında iPhone 11 ile dünyanın karşısına çıkması bekleniyor ancak şirketin asıl sürprizi üç kamerasıyla dikkat çeken iPhone 11 değil, iPhone XE adında 4.8 inç'lik minik ekrana sahip özel telefonu olacak.

Apple'dan En Küçük Telefon; İphone Xe, System.String[]
Apple'ın Eylül ayında iPhone 11 ile dünyanın karşısına çıkması bekleniyor ancak şirketin asıl sürprizi üç kamerasıyla dikkat çeken iPhone 11 değil, iPhone XE adında 4.8 inç'lik minik ekrana sahip özel telefonu olacak.

Henüz Apple cephesinden bu konuda bir açıklama yapılmış olmasa da, Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre Apple bugüne kadarki en küçük iPhone'u için kolları sıvadı. 4.8 inç OLED ekrana sahip olması beklenen bu özel telefon, iPhone X'te olduğu gibi ana ekran üzerinde Home butonu yer almayacak. iPhone XE'nin Face ID teknolojisi ile birlikte gelmesi ve kullanıcısına tam ekran sunması bekleniyor.

7nm A12 işlemciden güç alması beklenen iPhone XE'nin iPhone XR modellerinde gördüğümüz tek kamera yapısının bu cihazda da karşımıza çıkacağı gelen bilgiler arasında. Daha küçük bir ekrana sahip olmasından dolayı iPhone XE, daha ucuza satılacak ve iPhone 11'in ucuz bir alternatifi olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:26 Kaynak: DHA

Eylül, Apple, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi 11 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 16 Yıl Hapis Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak Canlı Yayında Silahlı Soygun! Konukları ve Sunucuyu Soyup Kaçtılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 10:59:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apple'dan En Küçük Telefon; İphone Xe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]