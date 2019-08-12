Son Dakika Haberleri: Apple'dan iPhone'u hackleyebilene 1 milyon dolar ödül
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Apple'dan iPhone'u hackleyebilene 1 milyon dolar ödül

1 saat önce

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni geliştirdiği iPhone telefonları ve Mac bilgisayarların yazılımlarında güvenlik açığı yakalayan ya da bu aygıtları hackleyebilen kişilere vereceği ödülü 1 milyon dolar'a çıkardığını açıkladı.

Apple'dan iPhone'u hackleyebilene 1 milyon dolar ödül, System.String[]
ABD'li teknoloji devi Apple, yeni geliştirdiği iPhone telefonları ve Mac bilgisayarların yazılımlarında güvenlik açığı yakalayan ya da bu aygıtları hackleyebilen kişilere vereceği ödülü 1 milyon dolara çıkardığını açıkladı.

2016 yılında şirket yazılımlarında bulunan hataları ödüllendirmek için bir program başlatan Apple, iOS çekirdeğindeki her bir güvenlik açığı için 200 bin ABD Doları ödeyeceğini duyurmuştu. Bu rakam şimdiye kadar bir teknoloji şirketinin taahhüt ettiği en yüksel ödül olarak kayıtlara geçti.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:06 
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