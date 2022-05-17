Apple'dan katlanabilir iPhone için önemli karar! - Son Dakika
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Apple'dan katlanabilir iPhone için önemli karar!

17.05.2022 18:35
Apple'dan katlanabilir iPhone için önemli karar!

Apple, iddialara göre katlanabilir iPhone modelinde güç verimliliğini artıracak bir teknolojiyi test ediyor.

Akıllı telefon sektöründeki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Gelişen teknolojiyle daha da yetenekli hale gelen bu cihazlar, son yıllarda katlanmaya bile başladı. Samsung ve Huawei gibi şirketlerin öne çıktığı pazarda Xiaomi'nin başı çektiği diğer Çinli üreticiler de boy göstermeye başladı.

Tabii katlanabilir telefon pazarına girmesi merakla beklenen şirketlerden biri de Apple. Bugüne dek birinci ağızdan resmi bir açıklama gelmese de şirketin konuyla ilgili çalışmaları olduğu biliniyor. Son olarak şirket, iddialara göre katlanabilir iPhone modelinde güç verimliliğini artıracak bir teknolojiyi test ediyor.

Katlanabilir iPhone ekranı için e-mürekkep iddiası

Apple analisti Ming-Chi Kuo, ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPhone ve iPad modelleriyle ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Kuo'ya göre Apple, söz konusu cihazlarda kullanmak için E-Ink tarafından üretilen elektronik mürekkep teknolojisini test ediyor.

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E-mürekkep, 1997'de hayata geçen bir elektronik kağıt türü niteliğinde. Elektronik görünüm için özel maddesi bir film tabakasına sıkıştırılan teknoloji; Sony Reader, iLiad, Cybook Gen3, Amazon Kindle ve Barnes & Noble nook gibi firmaların ürettiği e-okuyucularda karşımıza çıkıyor.

Apple'dan katlanabilir iPhone için önemli karar!

Teknoloji, 2006'da piyasaya sürülen Motorola Motofone F3 modelinde kullanıldı. Bu sayede telefon, düşük güç tüketimiyle adından söz ettirdi. Apple'ın katlanabilir iPhone ve iPad'lerde bu teknolojiyi kullanma isteği de bu yönde diyebiliriz.

Apple, güç tüketimi mevcut OLED ve LCD panellerden daha iyi olduğu için ilgili cihazların dış veya ikincil ekranlarında elektronik mürekkep teknolojisini kullanacak. Tabii yukarıda da belirttiğimiz üzere henüz test aşamasında.

Apple is testing E Ink's Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device's cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices' must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving.

— ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 17, 2022

Katlanabilir iPhone'un çıkış tarihi de merak ediliyor. Ancak yine Ming-Chi Kuo'nun geçmiş sızıntılarına bakarsak, 2025 yılına dek herhangi bir gelişme yaşanmayacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple'ın katlanabilir iPhone modelinden neler bekliyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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