Apple'dan kritik karar: Yeni iPhone'larda isim değişikliği! - Son Dakika
Üye Girişi

Apple'dan kritik karar: Yeni iPhone'larda isim değişikliği!

21.06.2022 23:42
Apple'dan kritik karar: Yeni iPhone'larda isim değişikliği!

Apple, yeni seride bir sürpriz ile birlikte geliyor. iPhone 14 serisinde şaşırtan isim değişikliği bizi bekliyor.

Apple, bu ayın ilk haftasında düzenlediği WWDC22 etkinliğinde yeni işletim sistemi sürümlerini, M2 işlemcisini ve bu çipi kullanan cihazlarını tanıttı. Şimdi ise Eylül ayında yeni akıllı telefonları için düzenleyeceği lansmana hazırlanıyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre ise iPhone 14 modellerinde şaşırtıcı isim değişikliği bizleri bekliyor.

iPhone 14 modellerinde şaşırtıcı isim değişikliği!

Yeni modeller için çıkan sızıntıları ve doğrulanan özellikleri incelemeden önce hangi modellerle karşılaşacağımızı kontrol edelim. Zira ortaya çıkan son haberlere göre iPhone 14 serisinde şaşırtıcı bir isim değişikliği bizi bekliyor.

Apple'dan kritik karar: Yeni iPhone'larda isim değişikliği!

Apple, bu yıl 4 yeni model ile karşımıza çıkacak. Fakat geçtiğimiz yıllardan farklı olarak mini (2023 Mart'ta yeni SE olarak görebiliriz) yerine büyük boyutlu bir versiyonun geleceği kesinleşti. İsminin ise iPhone 14 Max olması bekleniyordu. Zira boyut olarak Pro Max ile aynı olsa da işlemci, kamera ve ekran tarafında 14 ile benzer olacak.

iPhone 15 kamerası ortaya çıktı! İşte Apple'ın ilk sürprizi

Fakat son haberlere göre Apple, Max isimlendirmesinin Pro modellerine özgü olmasını istiyor. Bu nedenle en son 8. nesilde karşımıza çıkan Plus ismini geri getirecek. Dolayısıyla yeni serinin isimlendirmesi sırasıyla iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max şeklinde.

Tasarım tarafına baktığımızda ise bu yıl Pro modelleri kendini öne çıkaracak. Zira artık ön tarafta yer alan ikonlaşan çentik yerine, kamera için bir delik, Face ID için de hap şeklinde 2. bir delik olacak. Kabaca Huawei'nin Mate 40 Pro tasarımına benzetebiliriz. Fakat orta kısma konumlandırılacağını söyleyelim. Ahize de ekranla kasa arasına yukarı kısma yerleştiriliyor.

iPhone 14 ve Plus modeli ise geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 13'ün selefine kıyasla yüzde 30 oranında küçültülen çentiğiyle birlikte gelecek. Ayrıca kullanılan ekranların da farklı olacağını belirtelim. Öncelikle ekran çerçeveleri önemli oranda incelecek.

Apple'dan kritik karar: Yeni iPhone'larda isim değişikliği!

Buna ek olarak Apple'ın çip krizinden tedarik zincirindeki yaşanan problemler nedeniyle iPhone 13 ve Pro modellerinde olduğu gibi bu yıl da yalnızca Pro'lar özelinde 120 Hz tazeleme hızı göreceğimiz söyleniyor. Yani 14 ve Plus, 60 Hz ile gelebilir.

İşlemci tarafında ise işler biraz karışık. Sızıntıların geneline baktığımızda Apple'ın yine Pro modellerini serinin geri kalanından ayrı tutacağı anlaşılıyor. İddiaya göre 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri A16 Bionic işlemcisini kullanırken 14 ve 14 Plus, iPhone 13 serisinde kullanılan A15 Bionic işlemcisini kullanacak. Fakat bir dönem yapılan iyileştirmelerle birlikte tabletlerde kullanılan X serisine geçiş yapılarak A15X Bionic isimli yeni bir çiple de karşılaşabiliriz.

Kamera tarafında ise Apple, geçtiğimiz yıl hem lensleri hem de sensörleri büyüttü. Bu sene de 12 Megapiksel dizilimi yerine bir süre önce tasarım ve tescil çalışmaları ortaya çıkan 48 Megapiksellik kameraları görmeyi bekliyoruz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Başkan Çebi'den kritik açıklamalar! Beşiktaş'ın yeni golcüsü netleşti Başkan Çebi'den kritik açıklamalar! Beşiktaş'ın yeni golcüsü netleşti iPhone 15 kamerası ortaya çıktı! İşte Apple'ın ilk sürprizi iPhone 15 kamerası ortaya çıktı! İşte Apple'ın ilk sürprizi
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple'dan kritik karar: Yeni iPhone'larda isim değişikliği! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:17 Antalya'nın Kaş ilçesinde bulundan zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:51 Marmaris'te çıkan yangın sonrası Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşım: Nerede bu uçaklar?
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
21:59 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum
21:31 3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi
21:05 Marmaris'te korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 23:46:05. #1.12#
SON DAKİKA: Apple'dan kritik karar: Yeni iPhone'larda isim değişikliği! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement