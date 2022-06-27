Apple'dan M2 işlemcili karma gerçeklik gözlüğü! - Son Dakika
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Apple'dan M2 işlemcili karma gerçeklik gözlüğü!

27.06.2022 17:53
Apple'dan M2 işlemcili karma gerçeklik gözlüğü!

2023 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması beklene karma gerçeklik gözlüğü M2 işlemci ve 16 GB RAM'e ev sahipliği yapacak.

Apple'ın uzun zamandır bir VR/AR gözlük üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şirketin yeni ürünü henüz ortaya çıkmamış olsa da karma gerçeklik gözlüğü için her geçen gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Gelen haberlere göre Apple markalı yeni karma gerçeklik gözlüğü M2 işlemcinin yanı sıra birçok dikkat çekici özelliğe sahip olacak.

Apple'ın yeni AR/VR gözlüğü M2 işlemci ve 16 GB RAM ile geliyor

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğünün 2023 yılının başında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Yaklaşık 6 ay sonra tanışacağımız karma gerçeklik gözlüğünün M2 işlemciyle sunulacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra yeni cihazın 16 GB RAM'e sahip olacağı da gelen haberler arasında.

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M2 işlemci ve 16 GB RAM ile birlikte AR/VR gözlüğünün oldukça yüksek bir performans sunması bekleniyor. Apple'ın yeni ürünü mevcut VR gözlükler ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Ancak bu gözlük sayesinde sanal dünyadan gerçek dünyaya geçmek oldukça kolay olacak.

Apple'dan M2 işlemcili karma gerçeklik gözlüğü!

Karma gerçeklik gözlüğü üzerinde yer alan kameralar sayesinde kullanıcılar sadece bir tuşla gerçek dünyaya bakış atabilecek. Bu sayede gözlüğü çıkarmanıza gerek kalmayacak. Bu ve bunun gibi özellikleri ile Apple sanal gerçeklik dünyasında da iddialı olma hedefinde.

M2 işlemci ve 16 GB'lık RAM kombinasyonu diğer yandan bu cihazın maliyetini önemli oranda arttırabilir. Markanın M2 çipine sahip MacBook Air modelinin ülkemizde 26 bin TL'lik fiyat etiketine sahip olduğunu düşündüğümüzde yeni karma gerçeklik gözlüğünün daha pahalı olması beklenebilir.

Apple'dan M2 işlemcili karma gerçeklik gözlüğü!

Apple'ın bu karma gözlüğün yanı sıra bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Klasik bir gözlük gibi görünecek bu cihaz kullanıcısına arttırılmış gerçeklik deneyimi sunacak. Bakalım Apple'ın yeni ürünleri nasıl olacak?

Peki siz Apple ve yakında tanıtacağı karma gerçeklik gözlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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