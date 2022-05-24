Apple'dan önemli karar: WWDC22'de genç geliştiriciler ön planda olacak!

Apple'ın 6 ila 10 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC22) için geri sayım başladı. Etkinlikte şirketin kullanıcılara sunmuş olduğu işletim sistemlerinin en yeni sürümleri tanıtılacak.

Aynı zamanda bu yıl dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin kod yazma ve problem çözme becerilerini sergilediği Swift Student Challenge'ın üçüncüsü düzenleniyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre Apple, bu yıl ilgili konferansta genç geliştiricileri daha fazla ön planda tutacak.

Apple, WWDC22 konferansında gençleri ön planda tutacak

Apple'ın WWDC22 etkinlik programı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Şirket, iOS, iPadOS ve macOS gibi işletim sistemlerinin en yeni sürümlerine ek olarak konferansta Swift Student Challenge'ı kazanan genç geliştiricilere odaklanacak.

Apple, kod yazmayı seven ve kendilerini bu alanda geliştirmek isteyen öğrenciler için bu yıl Swift Student Challenge'ın üçüncüsünü düzenliyor. Bu kapsamda 25 Nisan'a kadar katılımcılardan diledikleri konuda bir Swift Playground uygulaması geliştirmesini isteyen şirket, dünya genelinde 30 milyondan fazla üyesi olan geliştirici ailesine yeni isimleri eklemek istiyor.

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Swift Student Challenge'ı kazanarak konferansa katılacak isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. 13 yaşındaki Sabrina Sales, önümüzdeki ay WWDC'de BAE'yi temsil edecek. Sales, WWDC öncesinde The National'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı;

Bir uygulama projesi gönderme sürecinin tamamı ve geçtiğiniz aşamalar çok şey öğrenmenize yardımcı oluyor. Size sıfırdan bir uygulama oluşturmak ve tasarlamak için uygun bir yapı sunuyorlar. Öte yandan bir fikri uygulamanın zorluklarıyla başa çıkmak için doğru bir bakış açısı için de yardımcı oluyorlar.

Apple'ın her yıl düzenlediği WWDC öğrenci programıyla ilgili yapmış olduğu açıklama ise şöyle;

Apple, her yıl düzenlediği WWDC öğrenci programı aracılığıyla yeni nesil geliştiricilere destek olmaktan ve onları yetiştirmekten gurur duyuyor. Son otuz yılda, binlerce öğrenci becerilerini geliştirdi ve her yaştan programcılarla bağlantı kurdu. Bu öğrenciler teknoloji alanında uzun ve başarılı kariyerler edindi, yatırımcılardan destek alan girişimler kurdu ve daha iyi bir gelecek yaratmak için teknolojiye odaklanan kar amacı gütmeyen kuruluşlar kurmaya odaklandı.