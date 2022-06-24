Apple'dan televizyon kumandası kaybetme derdine son! - Son Dakika
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Apple'dan televizyon kumandası kaybetme derdine son!

24.06.2022 19:53
Apple'dan televizyon kumandası kaybetme derdine son!

Bugün ortaya çıkan haberlere göre Apple, Siri Remote veya yeni Apple TV ile getireceği kumandasında AirTag benzeri özellik sunacak.

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, Apple bundan sonra sattığı kumandaların konum paylaşımı yapmasına olanak sağlayacak. Tabii bu özellik şirketin değil, müşterilerin kullanabilmesi için geliştiriliyor. Paylaşılan verilere göre, Siri Remote ismiyle satışa sunulan yeni kumandanın içerisinde AirTag benzeri bir sistem mevcut. Peki takip işlemini nereden ve nasıl yapılacak?

Siri Remote, AirTag gibi çalışabilecek!

Apple'ın şu ana kadar tanıttığı hiçbir Apple TV'de U1 çipi bulunmuyor. Dolayısıyla AirTag'lerin konum bilgisini yalnızca bu cihazlarla sağlamak mümkün olmayacak. Zaten ortaya çıkan veriler, iOS 16 işletim sistemi içerisinde keşfedildi.

Apple'dan televizyon kumandası kaybetme derdine son!

Dolayısıyla iPhone modellerinin Kontrol Merkezi'nde yer alan mobil uzaktan kumanda özelliği sayesinde bu takip işleminin yapılabileceği söyleniyor. Fakat yukarıda belirtmiş olduğumuz U1 çipinin yalnızca iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 serilerinde yer aldığını söyleyelim. Bu nedenle daha eski sürümler, tıpkı Apple TV'ler gibi işlevsiz olacaktır.

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İlgili özelliği ilk keşfeden MacRumors oldu. Yaptıkları paylaşımda ise iOS 16'nın kodları arasında "SiriRemote4" ve "WirelessRemoteFirmware.4" isimli 2 farklı özelliği keşfettiklerini dile getirdiler. Tabii bu aynı zamanda 4. nesil bir kumandanın da geldiğine işaret ediyor.

Zira Twitter üzerinden yaptığı sızıntı paylaşımlarıyla öne çıkan Ming-Chi Kuo isimli analist de bu konuyla ilgili benzer açıklamalarda bulundu. İddiasına göre Apple, 2022'nin ikinci yarısında (muhtemelen iPhone tanıtım etkinliğinde) uygun fiyatlı bir Apple TV modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Bu cihazın 4K desteği olmayacağı ve seleflerinin güncel bir versiyonu olarak karşımıza çıkacağı belirtiliyor. Dolayısıyla bahsi geçen AirTag destekli kumanda Siri Remote olmayabilir. Fakat Apple'ın artık tüm yeni cihazlarına benzer özellikler eklemeyi düşündüğü biliniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Apple, Güncel, Son Dakika

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