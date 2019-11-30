Son Dakika Haberleri: Apple'dan Ukrayna'ya Kırım cevabı: "Tekrar bakacağız"
Son Dakika Güncel Apple'dan Ukrayna'ya Kırım cevabı: 'Tekrar bakacağız' - Son Dakika

Apple'dan Ukrayna'ya Kırım cevabı: "Tekrar bakacağız"

6 saat önce

Ünlü ABD teknoloji firması Apple'dan Ukrayna'ya, Kırım konusuna ilişkin bir açıklama yapıldı.

Apple'dan Ukrayna'ya Kırım cevabı:

Ünlü ABD teknoloji firması Apple'dan Ukrayna'ya, Kırım konusuna ilişkin bir açıklama yapıldı.

Apple'ın haritalar uygulamasında Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak gösterilmesine geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın ABD Büyükelçiliğince tepki gösterilmişti ve yazılı bir duyuru yapılarak Apple'ın bu hatayı düzeltmesi talep edilmişti. Apple'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Apple Genel Sekreteri Trudy Muller tarafından basına yapılan açıklamada, "Bu tarz durumlarda uluslararası kanunlara ve ABD kanunlarına bakıyoruz. Haritalar uygulamasında da karar alırken diğer ülkelerin yerel yönetim kanunlarını göz önünde bulunduruyoruz. Eğer kanunlar gereği değişiklik gerekiyorsa bu konuya tekrar bakıp değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

2014 yılında Rusya ile Ukrayna arasında çıkan siyasi kriz sonucu Ukrayna'ya bağlı olan Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde 23 ülkeden 135 gözlemcinin katıldığı bir referandum düzenlenmiş ve referandumdan "Rusya Federasyonu'na bağlanmak istiyoruz" sonucu çıkmıştı.

Rusya Federasyonu'nun referandumla Kırım'ı geri almasından sonra birçok kez Ukrayna, Rusya ve Apple üçlüsü arasında harita krizi yaşandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Apple, Kırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:05 Kaynak: İHA
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