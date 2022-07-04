Apple'dan üzen AirPods Pro 2 kararı! Beklemeye değer mi? - Son Dakika
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Apple'dan üzen AirPods Pro 2 kararı! Beklemeye değer mi?

04.07.2022 11:00
Apple'dan üzen AirPods Pro 2 kararı! Beklemeye değer mi?

Apple, 13 Eylül'de iPhone 14 serisi telefonlarını ve diğer aksesuar ürünlerini tanıtacak. Fakat AirPods Pro 2 özellikleri şimdiden belli oldu.

Apple, son çıkan sızıntılara göre yeni iPhone 14 serisini 13 Eylül'de tanıtacak. Fakat gösterinin tek yıldızı bu cihazlar olmayacak. Zira 3 yıl aradan sonra merakla beklenen AirPods Pro 2 de gelişmiş özellikleri ile birlikte gelecek.

Ayrıca Apple Watch 8'e ek olarak Rugged Edition veya Extreme Edition olarak adlandırılması beklenen dayanıklı tasarımı, uzun ömürlü pili ve ekstrem sporlara yönelik özellikleri ile öne çıkacak yeni bir akıllı saat de geliyor. Fakat yeni AirPods modelinde beklentiler biraz düştü. İşte nedeni…

AirPods Pro 2 özellikleri ve tasarımı bekleneni sunmayabilir!

Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre, 3 yıldır beklenen AirPods Pro 2 kablosuz kulaklıkları, özellikleri ve tasarımı itibariyle beraberinde getirmesini beklediğimiz bazı yenilikleri barındırmayacak. Bunların başında ise nabız ölçümü ile sıcaklık sensörü yer alıyor.

Apple'dan üzen AirPods Pro 2 kararı! Beklemeye değer mi?

Fakat her ne kadar Ming-Chi Kuo isimli sızıntılarıyla bilinen analist bu cihazların Type-C yerine Lightning girişiyle geleceğini söylese de daha güvenilir bir kaynak olan Mark Gurman USB Type-C girişine geçildiğini söyledi.

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Buna ek olarak, tasarım tarafında geçtiğimiz aylar içerisinde sayısı giderek artan sapsız tasarımlı kulaklık modelinin yeni AirPods Pro olmadığı ortaya çıktı. Ancak Gurman'ın dediğine göre Apple gerçekten de bu tasarım ve nabız ölçümü ile sıcaklık sensörü gibi özellikler üzerinde çalışıyor. Fakat yakın zamanda görmeyi beklememeliyiz.

Tabii bu özellikler birçok kişi için model yükseltmemek için yeterli olacaktır. Fakat ses akustiği iyileştirmesi, geliştirilmiş H1 çipi, uzaktan ses çalma ve AirTag benzeri bir şekilde çalışabilen Find My özelliği ile birlikte gelecek. Yani kesinlikle somut geliştirmeler görüyoruz.

Apple'dan üzen AirPods Pro 2 kararı! Beklemeye değer mi?

Ayrıca şarj ve batarya süresi tarafında da ilerleme kazanıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla yeni bir cihaz alacaksanız ya da AirPods 1/2 kullanıyorsanız, bu geçiş kesinlikle bir yükseltme olacak. Fakat mevcut Pro kullanıcılarının cihazlarının biraz daha eskimesini beklemesi daha iyi bir seçenek olabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Apple'dan üzen AirPods Pro 2 kararı! Beklemeye değer mi? - Son Dakika

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