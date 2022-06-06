Apple'dan WWDC sürprizi: M2 işlemcili yeni bir cihaz ortaya çıktı! - Son Dakika
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Apple'dan WWDC sürprizi: M2 işlemcili yeni bir cihaz ortaya çıktı!

06.06.2022 00:38
Apple'dan WWDC sürprizi: M2 işlemcili yeni bir cihaz ortaya çıktı!

Apple önümüzdeki Pazartesi günü yeni WWDC 22 etkinliğini başlatacak. Burada ise M2 MacBook Air ve Mac mini modelleri tanıtılabilir.

Apple, önümüzdeki Pazartesi günü Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk etabını düzenleyecek. Burada yazılım geliştiricileri bir araya gelecek olsa da yeni teknolojileri görmeyi bekliyoruz.

Nitekim giderek sıklaşan iddia ve sızıntılara göre, etkinlik sırasında M2 işlemcisi ve bunu kullanan ilk dizüstü modeli olan yeni MacBook Air tanıtılacak. Fakat bugün itibariyle bazı Apple yetkili satıcıları (3. taraf) yeni M2 Mac mini modelini listelemeye başladı.

Apple'dan WWDC şovu: M2 Mac mini ve MacBook Air geliyor!

Şu anda tüm dünyanın gözü, Apple'ın yarın başlayacağı WWDC 22 etkinliğinde. Özellikle yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 ve tvOS 16 işletim sistemlerinin tanıtımı dikkatleri üzerine topluyor. Fakat bazı sürprizler de yer alacak.

Apple'dan WWDC sürprizi: M2 işlemcili yeni bir cihaz ortaya çıktı!

İlk olarak M2 işlemcisi için ufak bir tanıtımının gerçekleşmesi bekleniyor. Daha sonra ise bu yongayı kullanan yeni bilgisayarlar tanıtılacak. Bunlar da şu an için M2 MacBook Air ve M2 Mac mini olarak adlandırılıyor.

Apple'dan M2 işlemcili MacBook Air sürprizi!

Her ne kadar bu işlemcinin ve bilgisayarların tanıtımı Apple tarafından resmi olarak açıklanmamış olsa da B&H Photo gibi bazı yetkili yatıcılar internet sitelerinde bu cihazları listelemeye başladı. Tabii onlar da şu an için fiyat ve görsellere yer vermedi.

Fakat M2'den beklentiler büyük. Ailenin son çıkanları M1 Pro, Ultra ve Max gibi yüksek performans sağlamayacak. Ancak M1'den en az yüzde 10 daha güçlü olduğu halde daha az güç tüketecek. Bu da onu Watt başına performans sıralamasında ilk 3'e taşıyacaktır.

Apple'dan WWDC sürprizi: M2 işlemcili yeni bir cihaz ortaya çıktı!

Tabii Apple'ın son yıllarda beklentileri aşma gibi bir hobisi olduğu için listenin ilk sırasına yerleştiğini de görebiliriz. Fakat genel özellikleri itibariyle bu işlemci, iPhone 13 modellerinde yer alan A15 çipindeki CPU ve GPU çekirdeklerini kullanacak.

Dolayısıyla belirttiğimiz gibi hedef düşük güç tüketimi. Yüksek performans beklentisi olanların ise önümüzdeki dönemde tanıtılacak yeni MacBook Pro modellerinde yer alacak M2 Pro, M2 Ultra ve M2 Max'i beklemesi gerekiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Apple, Güncel, Son Dakika

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